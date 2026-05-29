Erster Showdown auf der Lübecker Lohmühle zwischen VfB II und ESV

Für die Zweitvertretung des VfB Lübeck biegt die Saison auf die absolute Zielgeraden ein – und die hält ein echtes Highlight parat. Als frischgebackener Vizemeister der Landesliga Holstein trifft die U21-Mannschaft von Trainer Oliver Stutzky in der Aufstiegsrelegation auf den Vizemeister der Landesliga Schleswig Eckernförder SV.
Die Lübecker beendeten die Punktspielsaison mit 54 Punkten und einem Torverhältnis von 80:58. Die Eckernförder verpassten im letzten Punktspiel mit einem 1:1 bei Weiche Flensburg 08 II eine historische Marke: Die Bestmarke für eine Eckernförder Mannschaft mit 69 Punkten konnte die Elf von Cheftrainer Maik Haberlag nicht knacken und landete nach der Punkteteilung bei 68 Punkten. 71 erzielte Treffer gegenüber 27 eingefangenen standen zubuche. F+r den ESV und seinen ausscheidenden Cheftrainer Maik Haberlag wäre die sofortige Rückkehr ins Oberhaus die Krönung einer sehr guten Saison. Das gilt auch für den VfB Lübeck im Duell der Oberliga-Absteiger aus der Vorsaison.
In zwei packenden Entscheidungsspielen im K.-o.-System wird nun ermittelt, wer den begehrten dritten Aufstiegsplatz für das schleswig-holsteinische Oberhaus ergattert. Die beiden Landesligameister SC Rapid Lübeck und TSB Flensburg stehen bereits als direkte Aufsteiger fest. Nicht unerwähnt sollte bleiben, dass auch der Verlierer der K.o.-Spiele aufsteigen kann. Dabei hängt man an der Zitze des SV Todesfelde, der um den Regionalliga-Aufstieg spielt.
Das mit Spannung erwartete Hinspiel steigt am Samstag, den 30. Mai 2026, um 14:00 Uhr. Die Lübecker Nachwuchskicker genießen dabei zuerst Heimrecht – und die Bühne könnte kaum größer sein: Gespielt wird im geschichtsträchtigen Stadion an der Lohmühle. Das Rückspiel um den Aufstieg steigt am 6. Juni 2026 ebenfalls um 14:00 Uhr in Eckernförde.
Für das Spiel der Tabellenzweiten öffnen die Verantwortlichen an der Lohmühle die Sparkassen-Tribüne. Die Tickets sind über den offiziellen Online-Webshop des VfB Lübeck erhältlich. Die Preise gestalten sich äußerst fanfreundlich: Der Eintritt kostet 6 Euro für Vollzahler, während Ermäßigungsberechtigte bereits für 5 Euro Einlass erhalten.