Erster Showdown auf der Lübecker Lohmühle zwischen VfB II und ESV von Ismail Yesilyurt · Heute, 09:17 Uhr · 0 Leser

Bekommt Coach Maik Haberlag (mitte, Eckernförder SV) ein passendes Geschenk zu seinem Abschied. – Foto: Ismail Yesilyurt

Für die Zweitvertretung des VfB Lübeck biegt die Saison auf die absolute Zielgeraden ein – und die hält ein echtes Highlight parat. Als frischgebackener Vizemeister der Landesliga Holstein trifft die U21-Mannschaft von Trainer Oliver Stutzky in der Aufstiegsrelegation auf den Vizemeister der Landesliga Schleswig Eckernförder SV.

Die Lübecker beendeten die Punktspielsaison mit 54 Punkten und einem Torverhältnis von 80:58. Die Eckernförder verpassten im letzten Punktspiel mit einem 1:1 bei Weiche Flensburg 08 II eine historische Marke: Die Bestmarke für eine Eckernförder Mannschaft mit 69 Punkten konnte die Elf von Cheftrainer Maik Haberlag nicht knacken und landete nach der Punkteteilung bei 68 Punkten. 71 erzielte Treffer gegenüber 27 eingefangenen standen zubuche. F+r den ESV und seinen ausscheidenden Cheftrainer Maik Haberlag wäre die sofortige Rückkehr ins Oberhaus die Krönung einer sehr guten Saison. Das gilt auch für den VfB Lübeck im Duell der Oberliga-Absteiger aus der Vorsaison.

In zwei packenden Entscheidungsspielen im K.-o.-System wird nun ermittelt, wer den begehrten dritten Aufstiegsplatz für das schleswig-holsteinische Oberhaus ergattert. Die beiden Landesligameister SC Rapid Lübeck und TSB Flensburg stehen bereits als direkte Aufsteiger fest. Nicht unerwähnt sollte bleiben, dass auch der Verlierer der K.o.-Spiele aufsteigen kann. Dabei hängt man an der Zitze des SV Todesfelde, der um den Regionalliga-Aufstieg spielt.