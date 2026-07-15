Erster Schritt in der Talentförderung VR-Talentiade in Sinsheim mit 57 Kindern gestartet von red. · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Die Teilnehmer bei der diesjährigen VR-Talentiade. – Foto: privat

Der 3er im Sinsheimer Sportpark war am Sonntagmorgen nicht nur auf dem Kunstrasen, sondern auch außerhalb gut gefüllt. Bei heißen Temperaturen und viel Sonnenschein wuselten 57 Jungen des Jahrgangs 2016 über den Platz und zeigten ihr Bestes. Am Spielfeldrand drückten die Eltern ihren Kindern die Daumen während der ersten Sichtungsmaßnahme ihrer noch sehr jungen Fußballerlaufbahn.

Der Badische Fußballverband (bfv) hat am vergangenen Wochenende an seinen zehn DFB-Stützpunkten im Verbandsgebiet zur VR-Talentiade geladen. Dabei dürfen die Vereine ihre Toptalente zu dieser ersten Sichtungsmaßnahme schicken. "Damit beginnt der Sichtungsprozess der Jahrgänge U11 bis U14 aber erst", sagte bfv-Stützpunktkoordinator Daniel Kufner, der ebenfalls vor Ort war wie die Sinsheimer Stützpunkttrainer Holm Hentschke, Christopher Benz sowie Torwarttrainer Mario Schenk. Die VR-Talentiade wird von den Volksbanken und Raiffeisenbanken gefördert und unterstützt die Fußballverbände in Baden-Württemberg bei einer ihrer zentralen Aufgaben, der Talentförderung. „Wir haben im ersten Schritt 30 Talente ausgewählt, die in den kommenden Wochen und Monaten im montäglichen Stützpunkttraining weiter gesichtet und zu einem Kader von den sechs bis acht talentiertesten Spielern zusammengefasst werden“, erläuterte Kufner, der gleichzeitig feststellte, "dass die Möglichkeit am Stützpunkttraining teilnehmen zu dürfen aber nie ganz verlorengeht."

Wenn Trainerinnen oder Trainer zu einem späteren Zeitpunkt das Gefühl bekommen, das ein oder andere Talent hat sich verbessert, soll sich niemand scheuen die Stützpunkttrainer darüber zu informieren. Der Stützpunktkoordinator klärte bildlich gesprochen auf: "Das ist wie einem Kaufhaus mit einer großen Drehtür, es besteht immer wieder die Chance zurückzukommen." An Beispielen, die es im ersten Schritt nicht geschafft haben über die Talentiade gesichtet zu werden und dann doch eine Profikarriere hingelegt haben, mangelt es nicht. Was Kufner und seinen Mitstreitern wichtig ist, ist die Vereine detailliert über das Angebot der qualifizierten Trainer zu informieren. "Die die Kinder und Jugendlichen bekommen hier ein einmal die Woche stattfindendes Zusatztraining, das für sie kostenlos und komplett über den DFB finanziert ist."