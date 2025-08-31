Erster Saisonsieg: U19 des 1. FC Magdeburg landet furioses Comeback

Die A-Junioren des 1. FC Magdeburg hatten einen schwierigen Start in die Saison 2025/26. In den ersten vier Partien der U19-DFB-Nachwuchsliga mussten sich die Blau-Weißen jeweils geschlagen geben, im DFB-Pokal flogen sie bei einem Regionalligisten aus. Umso beeindruckender war der erste Erfolg, den die FCM-Junioren am Sonnabend landeten - denn zur Halbzeit deutete wirklich gar nichts darauf hin.
Zwar hatte Marlon Siebert die Elbestädter zu Gast bei Hertha BSC schon in der fünften Minute in Führung gebracht, nach dem schnellen Ausgleich durch Leotrim Jerlija (14.) glitt die Partie allerdings aus den Händen. Liam Kannewurf (17.), Mikail Karbuzoglu (31.) und erneut Jerlija (42.) brachten die Herthaner bis zur Halbzeit mit 4:1 in Führung.
Doch trotz aller Rückschläge zum Saisonstart und im Verlauf der Partie bewiesen die Jungs des FCM eine große Moral. Mit einem Doppelschlag durch Siebert per Strafstoß (52.) und Adrian Drews (55.) meldete sich die Mannschaft von Daniel Wölfel nur kurz nach dem Seitenwechsel zurück.
Und dabei sollte es nicht bleiben: Ein Eigentor durch Leon Grundmann bescherte in der 88. Minute den 4:4-Ausgleich. Doch auch damit noch nicht genug: In der Schlussminute der regulären Spielzeit bekamen die FCM-Junioren noch einen Elfmeter zugesprochen. Dieses Mal schnappte sich der eingewechselte Elishama Manyaka den Ball - und verwandelte zum 5:4-Erfolg und damit zum ersten Saisonsieg für die Magdeburger.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden
____________________
➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.
💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!
🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!