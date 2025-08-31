Erster Saisonsieg: U19 des 1. FC Magdeburg landet furioses Comeback

Zwar hatte Marlon Siebert die Elbestädter zu Gast bei Hertha BSC schon in der fünften Minute in Führung gebracht, nach dem schnellen Ausgleich durch Leotrim Jerlija (14.) glitt die Partie allerdings aus den Händen. Liam Kannewurf (17.), Mikail Karbuzoglu (31.) und erneut Jerlija (42.) brachten die Herthaner bis zur Halbzeit mit 4:1 in Führung.

Doch trotz aller Rückschläge zum Saisonstart und im Verlauf der Partie bewiesen die Jungs des FCM eine große Moral. Mit einem Doppelschlag durch Siebert per Strafstoß (52.) und Adrian Drews (55.) meldete sich die Mannschaft von Daniel Wölfel nur kurz nach dem Seitenwechsel zurück.

Und dabei sollte es nicht bleiben: Ein Eigentor durch Leon Grundmann bescherte in der 88. Minute den 4:4-Ausgleich. Doch auch damit noch nicht genug: In der Schlussminute der regulären Spielzeit bekamen die FCM-Junioren noch einen Elfmeter zugesprochen. Dieses Mal schnappte sich der eingewechselte Elishama Manyaka den Ball - und verwandelte zum 5:4-Erfolg und damit zum ersten Saisonsieg für die Magdeburger.