Erster Saisonsieg: TSV Rantrum feiert 6:2-Torfeuerwerk beim TSV Kropp

Sven Thomsen und der TSV Kropp haben Personalprobleme. – Foto: Ismail Yesilyurt

Aufatmen bei Erik von Lanken und dem TSV Rantrum! Am dritten Spieltag der Landesliga Schleswig haben die Nordfriesen, die in dieser Saison 2026/27 eine Topplatzierung anstreben, ihren ersten Dreier eingefahren. Vor 222 Zuschauern setzte sich das Team am Ende sicher und souverän mit 6:2 (3:1) beim TSV Kropp durch, obwohl die Hausherren durch Mads Tolk phasenweise verkürzen konnten.

Dass der Weg zum Kantersieg ein Stück Arbeit werden würde, bestätigte auch Rantrums Trainer nach Abpfiff. Erik von Lanken beschrieb die Anfangsphase der Partie: „Wir sind nicht wirklich gut ins Spiel gekommen letztendlich. Und es war auch fast durchgängig ein zerfahrener Spiel. Entscheidend war dann da die Standardsituation.“ Nach einer Ecke von Damian Krause brachte Marvin Matthiesen die Gäste in der 17. Minute mit 1:0 in Führung.

Auch in der Folge fehlte den Gästen zunächst die absolute spielerische Dominanz, doch eine feine Kombination brachte den zweiten Treffer: Justin-Jason Pein steckte den Ball mustergültig in die Schnittstelle durch, wo Marvin Theede eiskalt zum 2:0 vollendete (33.).

Die Hausherren, bei denen Coach Julian Schröder notgedrungen Keeper Leve Krackert als Stürmer aufstellte und sich ob Personalnot auf die Ersatzbank setzte, steckten jedoch nicht auf. Nach einem langen Ball nach vorne verlängerte Kropp das Leder per Kopf, und Mads Tolk tauchte frei vor Timon Hansen auf, um den Ball mit seinem zweiten Saisontor zum 1:2 über den Keeper zu lupfen (40.).

Die passende Antwort hatte Rantrum allerdings noch vor dem Pausenpfiff parat. Eine flache Hereingabe verwertete Brian Kliese in den Nachspielzeiten der ersten Hälfte sehenswert: Mit viel Effet bugsierte er das Spielgerät per Kopf über den Torwart zur 3:1-Halbzeitführung ins Netz (45.+1). Von Lanken schmunzelte rückblickend über diesen etwas glücklichen Treffer: „Das wird eher eine Bogenlampe, kommt einmal auf und Brian Kliese kann den aufprallenden Ball mit viel Effet dann irgendwie mit dem Kopf über den Torwart bugsieren.“

Torfestival nach dem Seitenwechsel

Nach dem Seitenwechsel machten die Gäste da weiter, wo sie aufgehört hatten. Direkt nach Wiederanpfiff erhöhte Damian Krause per Lupfer auf 4:1 (57.). Zwar schlug Kropp durch das zweite Tor von Mads Tolk nach einem langen Pass noch einmal zum 2:4 zurück (63.), doch die Rantruper ließen sich nicht mehr aus der Ruhe bringen.

Eine erneute Standardsituation brachte das 5:2 durch Marvin Matthiesen (69.), ehe der eingewechselte Kevin Henke in der 83. Minute mit einem platzierten Flachschuss ins kurze Eck den 6:2-Endstand besiegelte.

Kropps Trainer Julian Schröder zeigte sich nach der Partie fair und selbstkritisch: „Verdienter Sieg von Rantrum. Über 90 Minuten haben wir dann doch zu viele Fehler gemacht, die Rantrum dann auch eiskalt bestraft hat. Da waren wir über 90 Minuten heute nicht bei unserer Normalform.“ Rantrums Coach von Lanken zog ein durchwachsenes, aber zufriedenes Fazit: „Insgesamt ein vom Niveau her durchschnittliches Spiel. Also wir haben uns da auch wirklich angepasst. Sind mit den sechs Toren echt, echt gut bedient. Prinzipiell hätten wir da mehr spielerische Linie haben müssen. Da müssen wir gucken, wie wir den Sieg letztendlich einordnen können. Da sehen wir dann am nächsten Wochenende.“ Die Rantrumer erwarten dann am Sonntag den TSV Klausdorf, der alle drei Spiele gewinnen konnte.

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