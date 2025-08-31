Erster Saisonsieg für Opel-Frauen

Rüsselsheim. Gelungener Saisonstart: Mit einem klaren 4:1 (1:1)-Erfolg zuhause über den 1. FSV Schierstein 08 konnten die Verbandsliga-Fußballerinnen des SC Opel Rüsselsheim nach einem Remis zum Auftakt nun auch den ersten Dreier in dieser Spielzeit feiern. Dabei hätte das Ergebnis am Ende sogar noch höher ausfallen können. Nach einer Roten Karte für Schierstein kurz vor der Pause spielten die SCO-Frauen die gesamte zweite Halbzeit in Überzahl. Zehn Minuten vor Schluss gab es für den FSV dann auch noch eine Gelb-Rote Karte.

Wie Trainerin Jessica Klement meinte, „haben wir unser Potenzial in der ersten Halbzeit noch nicht ganz ausgeschöpft, konnten aber mithalten und hatten zwei Pfostenschüsse“. Die Gäste kamen auch zu guten Möglichkeiten. Nach 39 Minuten war es zuerst Suzan Pekgüzelyigit, die einen Foulelfmeter für Rüsselsheim zum 1:0 verwandelte. Schierstein glich kurz darauf ebenfalls per Strafstoß aus (44.), erhielt aber direkt vor Pausenbeginn den ersten Platzverweis (45.+3).

Danach waren die Opel-Frauen nicht mehr zu stoppen. „Wir waren die zweite Halbzeit klar überlegen, haben die Überzahl gut ausgenutzt und das ganz sauber runtergespielt“, freute sich Jessica Klement in der 51. und 54. Minute über einen Doppelschlag von Jessica Losert und Suzan Pekgüzelyigit zur 3:1-Führung. Losert erhöhte dann noch auf 4:1 (77.).