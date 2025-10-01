Erster Saisonsieg für Oerlikon - Schlieren siegt in Wil

Eine Runde für die Zürcher Teams in der NLB. Der FC Oerlikon/Polizei wird vom Eichhörnchen zum Raubtier und verdoppelt die Punktausbeute mit dem Sieg gegen den FC Ostermundigen aus zuvor 6 Spielen von drei auf sechs Punkte. Auch der FC Schlieren lässt aufhorchen: 3:1-Sieg in Wil und neu Vorrücken auf Platz 2 und erster Verfolger von dem ungefährdeten FC Yverdon-Sports. Auch Winterthur, der dritte Zürcher Vertreter gewinnt am Wochenende klar - 6:2 gegen den FC Lugano. Zu den Spielen:
Im Spitzenspiel zwischen dem FC Wil und dem FC Schlieren setzten sich die Gäste aus Schlieren mit 3:1 durch und überholen in der Tabelle die Kontrahentinnen. Saranda Hashani brachte Schlieren in der 13. Minute in Führung. Nur vier Minuten später glich Victoria Bischof für Wil aus. Doch Chantal Rochat (21.) und Stefanie Raschle (30.) sorgten noch vor der Pause für klare Verhältnisse. Die Führung brachten die Frauen von Trainer Vicedomini souverän über die 90 Minuten und verbuchten somit einen verdienten Sieg.
Im Welschland-Duell zwischen Etoile Carouge FC und Yverdon Sport FC setzte sich der Favorit aus der Waadt klar durch. Das erste Tor fiel bereits in der 6. Minute durch Carina Da Costa Vilela. Doch nur neun Minuten später glich Veronique Recimil Magarinos für Carouge aus. In der zweiten Halbzeit sorgte Maelle Savoie Poitras mit zwei Toren (59. und 85. Minute) für eine komfortable 3:1-Führung. In der Nachspielzeit setzte Sara Velkova den Schlusspunkt und erhöhte auf 4:1.
Erster Sieg für den FC Oerlikon/Polizei! Im Spiel gegen den FC Ostermundigen, das vor 40 Zuschauern stattfand, siegte die Heimmannschaft mit 3:2. Sina Arpagaus eröffnete in der 12. Minute eine turbulente Startphase. Anna Franscini erhöht per Elfmeter in der 18. Minute bereits auf 2:0. Lavinia Horning verkürzte nach 22. Minute auf 2:1. Mit diesem Resultat gingen die Teams in die Pause. Umgekehrte Welt in der zweiten Halbzeit. Lange blieb es ruhig, bevor in der Schlussphase (86. Minute) Maylis Hurni auf 3:1 erhöhte und Andrea Gretz in der Nachspielzeit für den 3:2-Anschluss sorgte. In der hektischen Schlussphase sah in der 93. Minute Münever Akyol noch die Gelb-Rote Karte, dennoch brachten die Frauen aus Zürich Nord den Dreier ins Trockene.
Ein torreiches Spiel zwischen dem FC Winterthur und dem FC Lugano. Die Gastgeber starteten stark: Elena Van Niekerk - wer sonst - eröffnete in der 16. Minute das Torfestival. Annina Enz erhöhte nur drei Minuten später auf 2:0. Lugano hatte eine Antwort bereit und konnte mit zwei schnellen Toren durch Antonella Albertini und Eleonora Castellani auf 2:2 ausgleichen. Nackenschlag für die Tessinerinnen in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Amanda Sigrist brachte Winterthur wieder in Führung (3:2). In der zweiten Halbzeit dominierte Winterthur, Larissa Weber und erneut Enz erhöhten auf 5:2, bevor Sigrist in der 79. Minute den Schlusspunkt zum 6:2 setzte.
Ein weiterer guter Auftritt des Aufsteigers aus Wädenswil. Beim Gastspiel in Solothurn dominierten die Zürcherinnen klar. Romy Geiger brachte Wädenswil in der 35. Minute in Führung. Nach der Halbzeit erhöhte Jessica Morf auf 0:2 (50.), gefolgt von Jessica Berger, die in der 58. Minute das 0:3 erzielte. Saya Erni setzte den Schlusspunkt mit dem 0:4 in der 85. Minute. Für den FC Solothurn sieht es nicht gut aus. Auch im 7 Spiel blieben sie ohne Chance auf einen Punkt und die Konkurrenz zieht langsam davon.
Punkteteilung zwischen dem FC Sion und dem FC Küssnacht a/R. In einem spannenden Spiel brachte Matilde Varzea Figueiras den FC Sion in der 38. Minute in Führung. Nach der Pause glich Mara Studer für Küssnacht durch einen Abstauber aus. In der 88. Minute erzielte Laura Muller per Kopf den vermeintlichen Siegtreffer zum 2:1 für Sion. Doch Claudia Lourenco Rodrigues antwortete nur eine Minute später mit einem beeindruckenden Hammer aus grosser Distanz und sicherte mit dem 2:2 Ausgleich einen schönen Punkt für die Innerschweizerinnen.
Zahlen und Fakten zum Spieltag
FC Oerlikon/Polizei – FC Ostermundigen 3:2
FC Oerlikon/Polizei: Lucia Zuberbühler, Julia Specht (61. Melanie Egli), Emilly Sidaine (46. Fabienne Marguerite Rochaix), Flavia Arpagaus, Selina Zwimpfer, Alissia Milone (61. Flavia Laich), Münever Akyol, Aslihan Erkol, Sina Arpagaus, Robine Pérez, Leoni Staub
FC Ostermundigen: Magdalena Konzett, Laura Aellig, Laila Morf, Ria Lara Neuhaus, Lavinia Horning, Fatjana Golla (66. Deborah Messer), Noemi Eli (73. Giulia Bellinvia), Carole Hämmerli (36. Donjeta Likaj), Roberta Guggenbühl, Lara Friederich, Andrea Gretz
Schiedsrichter: Luana Sortino - Zuschauer: 40
Tore: 1:0 Sina Arpagaus (12.), 2:0 Anna Franscini (18. Foulelfmeter), 2:1 Lavinia Horning (22.), 3:1 Maylis Hurni (86.), 3:2 Andrea Gretz (90.)
Gelb-Rot: Münever Akyol (93./FC Oerlikon/Polizei/Foul)
FC Solothurn – FC Wädenswil 0:4
FC Solothurn: Sophia Inniger (72. Shireyaa Thirukumar), Sofie Nacht, Sophie Graf, Laura Meister, Anja Gust (55. Alexandra Ruggle), Selin Wegmüller, Aliya Arrigoni (72. Julia Steiner), Jennifer Mitrasch, Julia Zaugg, Nara Jegerlehner, Florentine Pohlenz
FC Wädenswil: Stephanie Huber, Lillo Geiger, Leandra Tanner, Bigna Färber, Jessica Morf, Romy Geiger, Jessica Berger (64. Leana Hölzle), Romana Trajkovska (64. Giulia Cortesi), Clara Henricsson (76. Linda Krienbühl), Samira Mächler (84. Tove Näslund), Chiara Rauso (76. Saya Erni)
Schiedsrichter: Carmen Aeberhardt
Tore: 0:1 Romy Geiger (35.), 0:2 Jessica Morf (50.), 0:3 Jessica Berger (58.), 0:4 Saya Erni (85.)
FC Sion – FC Küssnacht a/R 2:2
FC Sion: Céline Bolay, Sara Rocha Botelho (66. Leona Kajtazi), Matilde Varzea Figueiras, Maeva Fontannaz (59. Elisabeth Diakite), Laetitia Conus, Laura Muller, Morgane Malherbe, Kenza Abidi (59. Léa Gay-Crosier), Emilie Délèze (80. Gwenaëlle Zimmermann), Maria Sanchez Hali, Léa Abadou
FC Küssnacht a/R: Alessia Mazzurco, Luana Hongler, Vivienne Steiner, Corinne Troxler, Veronika Suma (65. Noemi Mazza), Claudia Lourenco Rodrigues, Silja Ulrich (65. Tabea Donauer), Samara Weber (56. Sophie Rolinger), Nicole Scherrer, Gina Schilliger (82. Chiara Waibel), Mara Studer (56. Julia Pirker)
Schiedsrichter: Christian Bühler - Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Matilde Varzea Figueiras (38.), 1:1 Mara Studer (52.), 2:1 Laura Muller (88.), 2:2 Claudia Lourenco Rodrigues (89.)
FC Wil – FC Schlieren 1:3
FC Wil: Marcia Bischofberger, Jasmin Frick, Leona Zwyssig, Jasmin Colombo, Carla Martin, Simona Scherrer (67. Regina Hacker), Julia Kressig (59. Sahra Böhi), Jennifer Wyss, Victoria Bischof, Fabienne Dörig, Sabrina Petriella (46. Ardita Iseni)
FC Schlieren: Annina Eigenmann, Leah Gächter, Selina Hodel, Aliche Vono Oviedo, Norah Gächter, Céline Bürgisser, Luana Bonfardin, Kathrin Rohr (68. Anna Geiser), Chantal Rochat (77. Melina Metzger), Saranda Hashani (90. Sofia Dietrich), Stefanie Raschle
Schiedsrichter: Christoph Thurmaier
Tore: 0:1 Saranda Hashani (13.), 1:1 Victoria Bischof (17.), 1:2 Chantal Rochat (21.), 1:3 Stefanie Raschle (30.)
FC Winterthur – FC Lugano 6:2
FC Winterthur: Cheyenne Voit, Simona Caviezel, Désirée Meyer, Ella Bösiger (77. Nicole Hernandez), Sara Murbach, Melanie Huber, Annina Enz, Lisa Lampart (4. Meiffy Sol Bufalini) (87. Kaya Lindegger), Elena Van Niekerk (77. Kim La Bella), Amanda Sigrist, Larissa Weber (87. Sarina Starkenmann)
FC Lugano: Marie Enning, Eleonora Castellani (72. Aline Oliva), Giorgia Zanaboni, Livia Russo (80. Leila Bassi), Melissa Colombo, Michelle Gigante (72. Michelle Unternährer), Antonella Albertini, Sabina Di Muro (72. Luisa Nascimento Sa), Anna Crapanzano, Mathilda Andreoli, Lucrezia Sasso
Schiedsrichter: Désirée Kneubühl
Tore: 1:0 Elena Van Niekerk (16.), 2:0 Annina Enz (19.), 2:1 Antonella Albertini (22.), 2:2 Eleonora Castellani (25.), 3:2 Amanda Sigrist (45.+2), 4:2 Larissa Weber (61.), 5:2 Annina Enz (63.), 6:2 Amanda Sigrist (79.)
Etoile Carouge FC – Yverdon Sport FC 1:4
Etoile Carouge FC: Cassandra Brenda Moinet, Marina Bonanno (66. Ngombo Jeanissy Soares), Danya Sbai, Gwenael Martinez, Veronique Recimil Magarinos (75. Cindy Grao), Sanah Ben Mohamed, Stacy Demange (12. Cintia Isabel Lopes Ferreira), Jessica Ferrari, Alyssa Grivaz, Marion Lesaffre (75. Lina Boujar), Kathleen Ngagoumou (45. Inès Sebayang)
Yverdon Sport FC: Laura Nadine Droz, Chloé Warpelin, Frédérique Messomo, Lucia Tomas Da Silva (65. Elisa Zeller), Zia Girardin, Emeline von Dach, Maelle Savoie Poitras, Elise Boccali (65. Ilona Guede), Maeva Clemaron (70. Marie Dumas), Carina Da Costa Vilela (65. Chloé Marie Anne Le Franc), Maeva Sogan (85. Sara Velkova)
Schiedsrichter: Sylvain Mento
Tore: 0:1 Carina Da Costa Vilela (6.), 1:1 Veronique Recimil Magarinos (15.), 1:2 Maelle Savoie Poitras (59.), 1:3 Maelle Savoie Poitras (85.), 1:4 Sara Velkova (90.+4)