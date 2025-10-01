Erster Saisonsieg für Oerlikon - Schlieren siegt in Wil

Eine Runde für die Zürcher Teams in der NLB. Der FC Oerlikon/Polizei wird vom Eichhörnchen zum Raubtier und verdoppelt die Punktausbeute mit dem Sieg gegen den FC Ostermundigen aus zuvor 6 Spielen von drei auf sechs Punkte. Auch der FC Schlieren lässt aufhorchen: 3:1-Sieg in Wil und neu Vorrücken auf Platz 2 und erster Verfolger von dem ungefährdeten FC Yverdon-Sports. Auch Winterthur, der dritte Zürcher Vertreter gewinnt am Wochenende klar - 6:2 gegen den FC Lugano. Zu den Spielen:

Im Spitzenspiel zwischen dem FC Wil und dem FC Schlieren setzten sich die Gäste aus Schlieren mit 3:1 durch und überholen in der Tabelle die Kontrahentinnen. Saranda Hashani brachte Schlieren in der 13. Minute in Führung. Nur vier Minuten später glich Victoria Bischof für Wil aus. Doch Chantal Rochat (21.) und Stefanie Raschle (30.) sorgten noch vor der Pause für klare Verhältnisse. Die Führung brachten die Frauen von Trainer Vicedomini souverän über die 90 Minuten und verbuchten somit einen verdienten Sieg. Im Welschland-Duell zwischen Etoile Carouge FC und Yverdon Sport FC setzte sich der Favorit aus der Waadt klar durch. Das erste Tor fiel bereits in der 6. Minute durch Carina Da Costa Vilela. Doch nur neun Minuten später glich Veronique Recimil Magarinos für Carouge aus. In der zweiten Halbzeit sorgte Maelle Savoie Poitras mit zwei Toren (59. und 85. Minute) für eine komfortable 3:1-Führung. In der Nachspielzeit setzte Sara Velkova den Schlusspunkt und erhöhte auf 4:1.

Erster Sieg für den FC Oerlikon/Polizei! Im Spiel gegen den FC Ostermundigen, das vor 40 Zuschauern stattfand, siegte die Heimmannschaft mit 3:2. Sina Arpagaus eröffnete in der 12. Minute eine turbulente Startphase. Anna Franscini erhöht per Elfmeter in der 18. Minute bereits auf 2:0. Lavinia Horning verkürzte nach 22. Minute auf 2:1. Mit diesem Resultat gingen die Teams in die Pause. Umgekehrte Welt in der zweiten Halbzeit. Lange blieb es ruhig, bevor in der Schlussphase (86. Minute) Maylis Hurni auf 3:1 erhöhte und Andrea Gretz in der Nachspielzeit für den 3:2-Anschluss sorgte. In der hektischen Schlussphase sah in der 93. Minute Münever Akyol noch die Gelb-Rote Karte, dennoch brachten die Frauen aus Zürich Nord den Dreier ins Trockene. Ein torreiches Spiel zwischen dem FC Winterthur und dem FC Lugano. Die Gastgeber starteten stark: Elena Van Niekerk - wer sonst - eröffnete in der 16. Minute das Torfestival. Annina Enz erhöhte nur drei Minuten später auf 2:0. Lugano hatte eine Antwort bereit und konnte mit zwei schnellen Toren durch Antonella Albertini und Eleonora Castellani auf 2:2 ausgleichen. Nackenschlag für die Tessinerinnen in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Amanda Sigrist brachte Winterthur wieder in Führung (3:2). In der zweiten Halbzeit dominierte Winterthur, Larissa Weber und erneut Enz erhöhten auf 5:2, bevor Sigrist in der 79. Minute den Schlusspunkt zum 6:2 setzte.