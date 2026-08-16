Erster Saisonsieg für Neu Wulmstorf, Salzhausen siegt in Hanstedt

Der TuS Nenndorf hat sich den Frust der Auftaktniederlage von der Seele geschossen. Die Gäste legten in Tostedt schon nach der Anfangsviertelstunde durch Steffen Albers (4.) und Lauri Harders vor (12.). Brian Kröger (23.), und Doppelpacker Lukas Matuschak (77., 81.) sorgten letztlich für klare Verhältnisse.

Zunächst sah es nicht danach aus, als würde der TV Asendorf-Dierkshausen ungeschlagen bleiben. VfL-Torjäger Mahmoud Hamo (5., 62.) brachte seine Farben immerhin mit seinem dritten und vierten Saisontor mit zwei Treffern in Führung. Die Gastgeber legten aber das späte Comeback hin und kamen durch Phi Long Dao zurück (81.). In der Nachspielzeit setzte Tim Gubenko schließlich den Lucky-Punch und sicherte dem TVA den einen Zähler (90.+5).

Mit einem Doppelpack machte Max Heinrich den Neu Wulmstorfern das Leben schwer (45.+2, 61.). Insgesamt gelang es den Roten Teufeln aber, das Geschehen insbesondere im zweiten Abschnitt auf die eigene Seite zu ziehen. In der Schlussphase machte Brian Sönksen den Deckel drauf (84.).

TVV-Cheftrainer Nihat Sagir: "Uns fehlten heute fünf Stammspieler. Dennoch sind wir sehr gut in die Partie gestartet und haben das 1:0 geschossen. Die Jungs aus der A-Jugend kommen so langsam im Herrenbereich an. Zudem haben wir in der letzten Serie oft einen Leistungsabfall nach der Halbzeitpause gehabt. Daher freue ich mich umso mehr darüber, dass wir in der zweiten Halbzeit dieses Spiel für uns entscheiden konnten."