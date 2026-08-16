Erster Saisonsieg für Neu Wulmstorf, Salzhausen siegt in Hanstedt

Nur drei Tage nach dem Remis gegen Hanstedt-Brackel feiert der TVV Neu Wulmstorf seinen ersten Saisonsieg. An der Tabellenspitze bleiben nur Salzhausen-Garlstorf und der TV Meckelfeld II makellos. Der TuS Nenndorf schießt sich nach der Auftaktniederlage wiederum den Frust von der Seele. So lief der 2. Spieltag der 1. Kreisklasse Harburg.
Mit einem Freistoß brachte Niklas Sojak die Deichkicker in Führung (26.), vor der Pause drehte Shawn Wiechmann das Geschehen mit einem schnellen Doppelpack (44., 45.). Die Freude war dann schnell wieder dahin, weil Mark Überwimmer nach dem Seitenwechsel ausglich (46.). Meckelfeld gelang es aber wieder durch Tylar Besang (51.) und Phil Freudenthal (65.) vorzulegen. Der Aufsteiger kam durch einen Strafstoß von Sojak nochmal zum Anschluss (70.), musste sich letztlich aber doch geschlagen geben.
TVM-Cheftrainer Alexander Bock: „Das war ein hin und her der Gefühlswelt. Wir wussten, dass sie Fußball spielen können und ein starker Aufsteiger sind. Wir haben es am Ende unnötig spannend gemacht und dann doch ins Ziel gebracht. Am Ende zählt es, dass wir ein Tor mehr geschossen haben als der Gegner und so darf es doch gerne weitergehen.“
Der TuS Nenndorf hat sich den Frust der Auftaktniederlage von der Seele geschossen. Die Gäste legten in Tostedt schon nach der Anfangsviertelstunde durch Steffen Albers (4.) und Lauri Harders vor (12.). Brian Kröger (23.), und Doppelpacker Lukas Matuschak (77., 81.) sorgten letztlich für klare Verhältnisse.
Zunächst sah es nicht danach aus, als würde der TV Asendorf-Dierkshausen ungeschlagen bleiben. VfL-Torjäger Mahmoud Hamo (5., 62.) brachte seine Farben immerhin mit seinem dritten und vierten Saisontor mit zwei Treffern in Führung. Die Gastgeber legten aber das späte Comeback hin und kamen durch Phi Long Dao zurück (81.). In der Nachspielzeit setzte Tim Gubenko schließlich den Lucky-Punch und sicherte dem TVA den einen Zähler (90.+5).
Mit einem Doppelpack machte Max Heinrich den Neu Wulmstorfern das Leben schwer (45.+2, 61.). Insgesamt gelang es den Roten Teufeln aber, das Geschehen insbesondere im zweiten Abschnitt auf die eigene Seite zu ziehen. In der Schlussphase machte Brian Sönksen den Deckel drauf (84.).
TVV-Cheftrainer Nihat Sagir: "Uns fehlten heute fünf Stammspieler. Dennoch sind wir sehr gut in die Partie gestartet und haben das 1:0 geschossen. Die Jungs aus der A-Jugend kommen so langsam im Herrenbereich an. Zudem haben wir in der letzten Serie oft einen Leistungsabfall nach der Halbzeitpause gehabt. Daher freue ich mich umso mehr darüber, dass wir in der zweiten Halbzeit dieses Spiel für uns entscheiden konnten."
Salzhausen machte schon im ersten Abschnitt alles klar. Nachdem Tim Niclas Möller (18.) und Samuel Demir (26., 31.) vorlegten, machte Letzterer mit seinem dritten Treffer nach der Pause alles klar (58.). In der Schlussphase kam bei den Gästen ein wenig der Schlendrian rein, sodass Jannik Schmidt (83.) und Sebastian Baumgart (90.) spät verkürzten.
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