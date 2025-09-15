Erster Saisonsieg für Käerjeng

Was am Wochenende los war

Rekordverdächtiger Kurzeinsatz für Perret

Außer Bissens höchstem Sieg in seiner noch sehr jungen BGL-Ligue-Geschichte (5:0 gegen Rosport) bot der 6.Spieltag nach der Länderspielpause wenig Spektakel. Immerhin gelang Käerjeng am Samstag nach einer 1:0-Pausenführung nach einem verwandelten Elfmeter in der Schlussphase noch ein Doppelpack gegen Nachbar Petingen und damit der erste Saisonsieg, der durchaus verdient war. Ebenfalls am Samstagabend gewann Strassen knapp und glücklich durch ein Niederkorner Eigentor zum Anbruch der Schlussviertelstunde mit 1:0 beim FC Progrès. Einen sehr kurzen Auftritt legte dort Gästespieler Perret hin: in der 1.Minute der Nachspielzeit eingewechselt, flog er eine Minute später wegen einer Tätlichkeit bereits wieder vom Platz (90.‘+2).

Kartenflut in Düdelingen und Hostert

Hostert ackerte und kämpfte gegen Meister Differdingen, holte sich sieben gelbe von insgesamt zwölf Karten auf beiden Seiten ab, nur um in der Nachspielzeit das 0:1 durch Hadji zu kassieren, durch dessen Kopfballtor sich die über eine halbe Stunde in Unterzahl agierenden Gäste trotzdem den Dreier sichern konnten. Noch mehr Karten wurden bei Düdelingens 3:0-Heimsieg gegen Rodange verteilt, nämlich ganze dreizehn Stück, davon zwei Ampelkarten gegen die Gäste. F91 ist durch diesen Sieg weiter Tabellenführer. Edeljoker Wang sicherte Canach mit seinem „Lucky Punch“ im Anschluss an eine Ecke (1:0, 90.‘+4) einen glücklichen Heimsieg gegen Jeunesse nach einer kampfbetonten Begegnung.

Mamers Trainer mit Unfall

Laut tageblatt.lu erlitt Mamers Trainer Dean Léen einen Verkehrsunfall auf dem Weg zum Spiel, entschied sich aber dafür, der knappen 1:2-Heimniederlage seines Teams gegen Hesperingen beizuwohnen, obwohl er den Angaben zufolge in ein Krankenhaus gebracht werden sollte. Nach früher Überzahl sicherte sich der FC Swift den Sieg nach einer guten Stunde. Racing bleibt nach dem 0:2 gegen Mondorf in einer Ergebniskrise und findet sich auf dem vorletzten Tabellenplatz wieder.

Feedback

Wie gefällt euch die neue Aufbereitung unserer Rückblicke auf die Spieltage der einzelnen Ligen? Schickt uns eure Meinungen, Ideen und eventuelle Verbesserungsvorschläge per E-Mail an luxemburg@fupa.net!