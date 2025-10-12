Erster Saisonsieg für Eichenau: Ausgerechnet gegen den Tabellenführer klappt's

Lange musste der FC Eichenau auf ein Erfolgserlebnis warten. Jetzt hat es endlich zum Sieg gereicht – mehr als unerwartet.

Eichenau – Der FC Eichenau hat ein Lebenszeichen aus dem Tabellenkeller gesendet – und was für eins. Das bisher noch sieglose Schlusslicht gewann gegen den SV Fuchstal mit 3:1 (2:0). Im elften Anlauf gelang der Mannschaft von Spielertrainer Sebastian Schmeiser damit endlich der erste Saisonsieg. Und das ausgerechnet gegen den bisherigen Spitzenreiter.

„Das war ein leidenschaftlicher Auftritt meiner Mannschaft, heute hat einfach alles gepasst. Die Mannschaft hat den Matchplan mit Leidenschaft verfolgt“, jubelte Spielertrainer Schmeiser. „Hinten haben wir gut verteidigt, vorne haben wir uns einige gute Torchancen erspielt.“ Zwei davon verwerteten Nico Stotz (32.) und Moritz Sander (38.) für die Starzelbacher. Fuchstals Samuel Keßler gelang mit dem Pausenpfiff der Anschlusstreffer (45.).

Nach Wiederanpfiff drängten die Gäste aus dem Landkreis Landsberg dann auf den Ausgleich, doch mit Leidenschaft hielten die Starzelbacher den Gegner vom eigenen Strafraum fern. Nach 76 Minuten machte Eichenaus Joker Mahmadou Dembele schließlich den Deckel drauf. Richard Jackes hatte den wieselflinken Joker auf die Reise geschickt, Dembele blieb vor dem gegnerischen Schlussmann eiskalt und vollstreckte zur Entscheidung. (Dirk Schiffner)