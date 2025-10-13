Erster Saisonsieg für den SV Titisee

Zunächst Trainer Raphael Klein mit der Vorsitzenden Melanie Winterhalder, tags darauf die Vorsitzende mit der Mannschaft und schließlich als zusammenfassender Abschluss noch einmal Klein und Winterhalder. "Es wurde deutlich, dass wir alle in die gleiche Richtung gehen wollen und jeder noch ein bisschen mehr geben muss", fasst Raphael Klein die Aussprachen zusammen. Sogar die Verbundenheit zum Verein sei noch einmal gestärkt worden. Und genau mit dieser positiven Einstellung gelang nun der erste Sieg in dieser Spielzeit. Beim starken SV Grafenhausen setzte sich der SVT mit 2:1 durch. "Jeder lief für den anderen und ging an seine Grenzen. Dadurch haben wir uns endlich belohnt", sagte der zufriedene Übungsleiter – und strahlte.



