Erster Saisonsieg für den SV Pfrondorf, SV Winzeln jubelt spät

Unter der Woche stehen einige Nachholspiele in den Bezirksligen an. Mit dabei war auch der erste Saisonsieg des SV Pfrondorf in der Bezirksliga Alb.

Bereits nach elf Minuten traf Christian Bach für die Hausherren zum 1:0. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Daniel Schreier (41.) auf 2:0. Knapp nach der Stundenmarke war es Dmytro Veselovskyi (63.), der mit dem dritten Treffer für die Gastgeber den Endstand markierte. Mit dem ersten Saisonsieg gab der SVP die rote Laterne an den SV Zainingen an. Aufsteiger Derendingen bleibt damit auf dem zehnten Rang.

Beim Landesliga-Absteiger aus Pflugfelden läuft es in der neuen Saison bislang nicht rund. Mit drei Punkten ziert der TVP das Schlusslicht der Tabelle. Nur drei Punkte mehr auf dem Konto hat der SVS Kornwestheim. Im Kellerduell geht es um wichtige Punkte.

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern

Nach 120 Sekunden netzte Simon Gaus für die Gäste und sorgte somit für den frühen Schock. Doch die Hausherren antworteten nach einer Viertelstunde mit dem Ausgleich durch Dimitri Stroh. Erst in der 82. Minute traf Jakub Cielecki für den SV Winzeln zum gewinnbringenden 2:1. ---

Nach dem Aufstieg steht der FV RW Ebingen noch ohne Punkt da, will aber im Nachholspiel gegen den FC Grosselfingen erstmals punkten. Die Gäste stehen derzeit auf Rang 14 und wollen den Anschluss ans Mittelfeld herstellen.