Erster Saisonsieg für den FC Phönix München – 2:0 gegen den SV Zamdorf

Der FC Phönix München ist erfolgreich in die neue Saison gestartet und feierte im ersten Punktspiel einen verdienten 2:0-Heimsieg gegen den SV Zamdorf. Von Beginn an übernahm der FC Phönix die Kontrolle über das Spiel geschehen und drängte die Gäste in die eigene Hälfte. Folgerichtig erzielte Salim Hussein in der 19. Minute die verdiente Führung, nachdem er einen schön vorgetragenen Angriff erfolgreich abschloss. Mit der 1:0-Führung im Rücken spielte Phönix souverän weiter, ohne jedoch einen weiteren Treffer vor der Pause nachlegen zu können.

Nach dem Seitenwechsel gestaltete sich die Partie etwas ausgeglichener. Zamdorf kam besser ins Spiel, ohne jedoch zwingend gefährlich zu werden. Die Defensive des FC Phönix stand kompakt und ließ kaum nennenswerte Chancen der Gäste zu. In der Schlussphase sorgte der eingewechselte Maximilian Augustin in der 79. Minute mit dem 2:0 für die Entscheidung. Damit war die Partie endgültig zugunsten des FC Phönix entschieden. Am Ende stand ein souveräner und verdienter 2:0-Erfolg, mit dem der FC Phönix München die ersten drei Punkte der neuen Saison einfahren konnte.