Erster Saisonsieg: Etelsen überrollt Hülsen vor der Pause

– Foto: Steffi Rathje

Von Beginn gaben die trotz zweier ansprechende Auftritte noch sieglosen Schlossparkkicker den Ton an. Schon nach sieben Minuten rauschte ein Eckball von Pascal Voss an allen Beteiligten vorbei ins lange Eck - 1:0. In der Folge spielte weiter vor allem eine Mannschaft, nämlich der TSV Etelsen. Die Überlegenheit spiegelte sich auch im Resultat wider. Modoulamin Jassey erhöhte per Doppelpack noch vor der Pause auf 3:0. Kurz nach dem Seitenwechsel ließ der vollkommen unbedrängte Lucas Streich per Kopf aus spitzem Winkel das 4:0 (50.). Der bis dato deutlich unterlegende Gast fand anschließend besser ins Spiel. Der eingewechselte Joris Röbke mit einem sehenswerten Schlenzer sowie Tjare Müller verkürzten auf 4:2, sodass in der Schlussphase nochmal Spannung aufkam. Letztlich änderte sich aber nichts mehr am Ergebnis.