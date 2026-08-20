Erster Saisonsieg: Etelsen überrollt Hülsen vor der Pause

In einer vorgezogenen Begegnung des achten Spieltags bezwang der TSV Etelsen den SV Vorwärts Hülsen im Kreisduell nach einer über weite Strecken höchst überzeugenden Vorstellung. Das Resultat fiel aber knapper aus, als es der Spielverlauf zunächst hergab.
Von Beginn gaben die trotz zweier ansprechende Auftritte noch sieglosen Schlossparkkicker den Ton an. Schon nach sieben Minuten rauschte ein Eckball von Pascal Voss an allen Beteiligten vorbei ins lange Eck - 1:0. In der Folge spielte weiter vor allem eine Mannschaft, nämlich der TSV Etelsen. Die Überlegenheit spiegelte sich auch im Resultat wider. Modoulamin Jassey erhöhte per Doppelpack noch vor der Pause auf 3:0. Kurz nach dem Seitenwechsel ließ der vollkommen unbedrängte Lucas Streich per Kopf aus spitzem Winkel das 4:0 (50.). Der bis dato deutlich unterlegende Gast fand anschließend besser ins Spiel. Der eingewechselte Joris Röbke mit einem sehenswerten Schlenzer sowie Tjare Müller verkürzten auf 4:2, sodass in der Schlussphase nochmal Spannung aufkam. Letztlich änderte sich aber nichts mehr am Ergebnis.
Der TSV Etelsen feierte somit den ersten Saisonsieg und dürfte mit breiter Brust zur SG Scharmbeck-Pattensen-Ashausen, die in der abgelaufener Spielzeit einen der direkten Konkurrenten im Abstiegskampf darstellte, reisen. Auf den noch sieglosen SV Vorwärts Hülsen wartet mit dem SV Lindwedel-Hope die nächste komplizierte Aufgabe.