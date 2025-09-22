Erster Saisonsieg der SG Elztal trotz strömendem Regen

Bereits in der 2. Minute sorgte Marie Schätzle-König für einen Traumstart, als sie das frühe 1:0 erzielte. Die SG Elztal blieb in der Folge spielbestimmend, drückte nach vorne und erspielte sich Chancen. Doch auch die Gäste aus Freiburg hielten dagegen, verpassten es jedoch, ihre Möglichkeiten in Tore umzuwandeln.

Bei strömendem Regen empfingen die Damen der SG Elztalam Sonntag, den 21.09.25, um 17:30 Uhr die Mannschaft von SF Eintracht Freiburg. Trotz widriger Bedingungen entwickelte sich ein intensives und spannendes Spiel, bei dem die Gastgeberinnen am Ende ihren ersten Saisonsieg feiern konnten.

In der 30. Minute sah Lena Allgeier nach einem Foul die erste gelbe Karte der Partie. Der anschließende Freistoß von der Mittellinie brachte jedoch nichts ein.

Nach dem Seitenwechsel kam die Eintracht frischer aus der Kabine. In der 50. Minute gab es den ersten Wechsel, acht Minuten später fiel dann der verdiente 1:1-Ausgleich. Das Spiel wurde nun hektischer.

Die Antwort der Elztal-Damen ließ nicht lange auf sich warten: Erneut war es Marie Schätzle-König, die innerhalb weniger Minuten doppelt traf (2:1 in der 60. Minute, 3:1 in der 62. Minute). Mit ihrem Dreierpack drehte sie die Partie endgültig zugunsten der Gastgeberinnen.

Die Eintracht versuchte zwar, noch einmal Druck aufzubauen, doch die SG Elztal blieb gefährlich. Nach einigen Wechseln auf beiden Seiten und einer weiteren gelben Karte für Julia Schätzle war es schließlich Carina Nopper, die in der 79. Minute das 4:1 markierte und für die Vorentscheidung sorgte.

In der Schlussphase wurde es noch einmal spannend: Eintracht Freiburg verkürzte in der 89. Minute auf 4:2. Mit fünf Minuten Nachspielzeit blieb es beim offenen Schlagabtausch, ehe der Schiedsrichter die Partie bei anhaltendem Regen beendete.

Die SG Elztal-Damen gingen damit verdient als 4:2-Siegerinnen vom Platz und konnten sich über ihren ersten Saisonsieg freuen.