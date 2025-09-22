Erster Saisonsieg dank Lucky Punch

Wismut kam zunächst überhaupt nicht ins Spiel. Fehlpässe im Ballbesitz und ein schläfriges Gegenpressing eröffneten den Gastgebern früh Chancen. Bereits in der 9. Minute musste Torhüter Christoph Haase mit einer starken Parade die Führung für Geratal verhindern. Bei einem Distanzschuss war Haase sicher zur Stelle. Nach dieser wackligen Anfangsphase stabilisierte sich die BSG und fand besser in die Partie. Durch einfacheres Spiel und zielstrebige Kombinationen arbeitete man sich nun regelmäßig nach vorn. Die größte Gelegenheit in Halbzeit eins hatte Julius Grabs, dessen Abschluss aus kurzer Distanz jedoch von der gegnerischen Abwehr auf der Linie geklärt wurde (27.). Ein Schubert-Freistoß sorgte ebenfalls für Gefahr, doch insgesamt fehlte es trotz zahlreicher Grundliniendurchbrüche am präzisen letzten Pass. Defensiv ließ man nach den ersten zehn Minuten allerdings nichts mehr zu und ging mit einem 0:0 in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel erwischte Wismut den perfekten Start. Eine Ecke von Florian Schubert fand den Kopf von Jimmy Wagner, der zur Führung einnickte (49.). Nun kontrollierte die BSG das Geschehen und erhöhte erneut nach einem Schubert-Standard: Einen zunächst abgewehrten Ball brachte Philipp Sovago per Schuss aufs Tor, den Marlon Tauscher unhaltbar zum 2:0 ins Netz abfälschte (64.). Doch statt die komfortable Führung souverän zu verwalten, brachte man den Gegner zurück ins Spiel. Nur eine Minute nach dem zweiten Treffer traf Steven Reinhold mit einem Distanzschuss zum Anschluss (65.). Plötzlich war die BSG völlig von der Rolle: Zweikämpfe gingen verloren, Ballverluste häuften sich, die Defensive wirkte unsicher. In der 81. Minute glich Geratal durch Rodney zum 2:2 aus - ein Treffer, der sich nach der schwachen Phase der Gäste andeutete, auch wenn die Gastgeber keine wirklichen Großchancen davor kreieren konnten. Kurz zuvor hatte Marcel Kießling die Chance zur Vorentscheidung vergeben. Die Schlussphase war zerfahren und von vielen Fouls geprägt. Bei einem klaren Nachtreten hätte es eigentlich Rot für die Gastgeber geben müssen, doch das ansonsten gute Schiedsrichtergespann beließ es bei Gelb. Mit einer der letzten Aktion durften die mitgereisten Wismut-Anhänger dann doch noch über einen Auswärtssieg jubeln. Erneut war Schubert der Ausgangspunkt: Sein langer Ball hinter die Kette erreichte Kießling, der den Ball auf Sovago verlängerte. Dieser behielt die Übersicht und legte den Ball wieder quer auf Kießling, der zum umjubelten 2:3-Endstand einschob (90.+3).

Fazit: Am Ende stand ein glücklicher, aber nicht unverdienter Auswärtssieg für die BSG Wismut Gera. Eine starke zweite Halbzeit mit zwei Standardsituationen und dem späten Lucky Punch reichte, auch wenn die Phase nach dem Anschlusstreffer große Schwächen offenbarte.