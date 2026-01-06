Erster Rückzug in der Bezirksliga? Spieler haben sich abgemeldet!

Der SC Vlotho, der TSV Oerlinghausen und der FC Peckelsheim-Eissen-Löwen laufen nur als Karteileichen in den Staffeln 1, 2 und 4 mit. In der Staffel 9, beheimatet im Raum Gelsenkirchen, verdichten sich nun die Gerüchte, dass Aufsteiger DJK Adler Feldmark zur Rückrunde nicht mehr antreten wird. Der letztjährige Gelsenkirchener A-Liga-Meister schmückt das Tabellenende, der einzige Sieg gelang am 1. Spieltag.

Gegenüber der Lokalpresse "WAZ" erklärte Spielertrainer Hüseyin Akkaya zum Jahresstart: „Nahezu alle Spieler haben sich fristgerecht zum 31. Dezember 2025 abgemeldet." Die Gründe seien nicht nur finanzieller, sondern auch sportlicher Natur, da die Aufrechterhaltung des Spielbetriebs mit dem eh schon knappen Kader nach den Abgängen von Timurcin Güzel (SV Horst 08) und Emre Ucar (Firtinaspor Herne) sowie den aus disziplinarischen Gründen aussortierten Leon Strathausen und Mucahit Yavuzaslan kaum noch realistisch erscheint.

Noch hat sich Adler nicht vom Spielbetrieb zurückgezogen, bis Ende Januar haben die Spieler, die sich abgemeldet haben, die Möglichkeit, sich wieder anzumelden. Aber Akkaya macht klar, dass "es keinen Sinn macht, wenn man sich in der Rückrunde vor jedem Spiel die Frage stellen muss, ob man überhaupt zehn oder elf Spieler zusammenbekommt".