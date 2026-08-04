Erster Rückschlag in der neuen Saison für die FCM-Reserve

Nach dem fulminanten 5:1-Auftaktsieg über den SV Tasmania Berlin und dem vielversprechenden 3:3-Unentschieden beim amtierenden Meister 1. FC Lokomotive Leipzig hat die U23 des 1. FC Magdeburg den ersten Rückschlag in der neuen Saison hinnehmen müssen.
Vor 643 Zuschauern in der Avnet Arena musste sich die Mannschaft von Ronny Thielemann dem bis dato sieglosen FSV Luckenwalde mit 0:1 geschlagen geben. Trotz spielerischer Überlegenheit und Chancenplus für die Hausherren erzielten die Gäste aus Brandenburg den einzigen Treffer der Partie. Nach Vorarbeit durch Claas Zamzow traf Felix Pilger kurz nach dem Seitenwechsel zur Führung (48.).
Die Magdeburger bäumten sich danach zwar gegen die erste Niederlage der Saison auf, konnten diese aber nicht mehr verhindern. So steht die FCM-Reserve nach drei Partien bei je einem Sieg, einem Unentschieden und einer Niederlage.