Erster Regionalliga-Sieg: SV09 mit 3:1-Erfolg beim SC Wiedenbrück Starke zweite Halbzeit bringt den Aufsteiger zum ersten Dreier der Saison von PM · Gestern, 19:41 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Bergisch Gladbach

Der SV Bergisch Gladbach 09 hat den ersten Sieg in der Regionalliga West eingefahren. Am 2. Spieltag setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Kevin Kruth mit 3:1 (1:1) beim SC Wiedenbrück durch und belohnte sich damit für einen insgesamt mutigen und insbesondere im zweiten Durchgang überzeugenden Auftritt.

Vor 484 Zuschauern im Jahnstadion erwischten die Nullneuner einen guten Start. Beide Mannschaften begegneten sich zunächst mit dem nötigen Respekt, doch der SV09 versteckte sich keineswegs und suchte immer wieder kontrolliert den Weg nach vorne. Über Finn Stromberg, Tristan Arndt und Denys Pinchuk entstanden erste Offensivaktionen, zunächst fehlte bei den Abschlüssen jedoch noch die letzte Präzision.

Nach einer guten halben Stunde wurde der Mut der Gäste belohnt. In der 31. Minute brachte eine Ecke von Tristan Arndt die Führung: Finn Stromberg war zur Stelle und vollendete zum 1:0. Die Freude über die Führung währte allerdings nur kurz. Zwei Minuten später nutzte Wiedenbrück eine Unachtsamkeit im Zweikampf zum Ausgleich durch Tuma. Mit dem 1:1 ging es schließlich in die Pause. Nach dem Seitenwechsel zeigte sich der SV09 deutlich verbessert. Die Mannschaft kam mit viel Energie aus der Kabine und erwischte die Gastgeber früh auf dem falschen Fuß. In der 47. Minute fasste sich Ardit Mimini ein Herz und traf mit einem sehenswerten Distanzschuss aus rund 18 Metern zur erneuten Führung.