Erster Regionalliga-Sieg: SV09 mit 3:1-Erfolg beim SC Wiedenbrück

Der SV Bergisch Gladbach 09 hat den ersten Sieg in der Regionalliga West eingefahren. Am 2. Spieltag setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Kevin Kruth mit 3:1 (1:1) beim SC Wiedenbrück durch und belohnte sich damit für einen insgesamt mutigen und insbesondere im zweiten Durchgang überzeugenden Auftritt.
Vor 484 Zuschauern im Jahnstadion erwischten die Nullneuner einen guten Start. Beide Mannschaften begegneten sich zunächst mit dem nötigen Respekt, doch der SV09 versteckte sich keineswegs und suchte immer wieder kontrolliert den Weg nach vorne. Über Finn Stromberg, Tristan Arndt und Denys Pinchuk entstanden erste Offensivaktionen, zunächst fehlte bei den Abschlüssen jedoch noch die letzte Präzision.
Nach einer guten halben Stunde wurde der Mut der Gäste belohnt. In der 31. Minute brachte eine Ecke von Tristan Arndt die Führung: Finn Stromberg war zur Stelle und vollendete zum 1:0.
Die Freude über die Führung währte allerdings nur kurz. Zwei Minuten später nutzte Wiedenbrück eine Unachtsamkeit im Zweikampf zum Ausgleich durch Tuma. Mit dem 1:1 ging es schließlich in die Pause. Nach dem Seitenwechsel zeigte sich der SV09 deutlich verbessert. Die Mannschaft kam mit viel Energie aus der Kabine und erwischte die Gastgeber früh auf dem falschen Fuß. In der 47. Minute fasste sich Ardit Mimini ein Herz und traf mit einem sehenswerten Distanzschuss aus rund 18 Metern zur erneuten Führung.
In der Folge kontrollierten die Nullneuner das Geschehen zunehmend besser. Gleichzeitig arbeitete die Mannschaft konsequenter gegen den Ball und ließ deutlich weniger zu. Auch personell wurde auf beiden Seiten weiter gewechselt. In der 75. Minute hatte Stromberg nach einer Hereingabe von Arndt die große Chance zum dritten Treffer, doch Wiedenbrücks Schlussmann Hölscher konnte noch parieren. Zwei Minuten später war er allerdings machtlos: Tristan Arndt verwandelte einen Strafstoß sicher zum 3:1. Zuvor war Ole Tillmann im Strafraum gefoult worden.
In der Schlussphase brachte der SV09 den Vorsprung souverän über die Zeit und durfte sich anschließend über den ersten Dreier der noch jungen Regionalliga-Saison freuen. Cheftrainer Kevin Kruth zeigte sich entsprechend zufrieden mit der Entwicklung seiner Mannschaft. Vor allem die deutliche Leistungssteigerung nach der Pause, die körperliche Präsenz und die verbesserte Fehlervermeidung gaben Anlass zur Freude.
Nach dem 1:1 zum Auftakt gegen Wattenscheid folgt damit bereits am zweiten Spieltag der erste wichtige Schritt in der neuen Liga: Der SV09 ist in der Regionalliga angekommen und nimmt die ersten drei Punkte mit nach Bergisch Gladbach.