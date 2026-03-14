Erster Punktverlust des Jahres: Freiberg stolpert beim Schlusslicht Der Regionalliga-Spitzenreiter kommt in Bahlingen nur zu einem Unentschieden. von Timo Babic · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Björn Franz

Der SGV Freiberg hat am 24. Spieltag der Regionalliga Südwest erstmals in diesem Kalenderjahr Punkte abgegeben. Beim Tabellenletzten Bahlinger SC kam der Spitzenreiter nicht über ein 2:2 hinaus und verspielte den Sieg erst in der Schlussphase. Vor 563 Zuschauern leitete Philipp Hofheinz eine Partie, in der Freiberg früh in Rückstand geriet, das Spiel zwischenzeitlich aber noch drehte. Am Ende blieb ein Remis, das nach dem Verlauf zwei Seiten hat.

Früher Rückschlag

Bahlingen erwischte den deutlich besseren Start. Bereits in der 3. Minute traf Luca Köbele nach Vorarbeit von Ferdinand Scholl zum 1:0 für die Gastgeber. Für Freiberg war es der erste Gegentreffer im Jahr 2026. Auch danach blieb Bahlingen zunächst präsenter, während der Tabellenführer erst nach rund 20 Minuten besser ins Spiel fand und mehr Druck aufbaute. Ausgleich vor der Pause

Mit zunehmender Spielzeit kam Freiberg zu mehr Ballbesitz und zu ersten gefährlichen Szenen. In der 38. Minute fiel der Ausgleich: Nach einem Zweikampf zwischen Zukaj und Abou Ballo entschied der Schiedsrichter auf Foulelfmeter, den Leon Petö zum 1:1 verwandelte. Mit diesem Spielstand ging es in die Pause. Das Ergebnis entsprach zu diesem Zeitpunkt einem Spiel, in dem Bahlingen engagiert begonnen hatte, Freiberg aber nach und nach Zugriff gewann.