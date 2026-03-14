Erster Punktverlust des Jahres: Freiberg stolpert beim Schlusslicht

Der SGV Freiberg hat am 24. Spieltag der Regionalliga Südwest erstmals in diesem Kalenderjahr Punkte abgegeben. Beim Tabellenletzten Bahlinger SC kam der Spitzenreiter nicht über ein 2:2 hinaus und verspielte den Sieg erst in der Schlussphase. Vor 563 Zuschauern leitete Philipp Hofheinz eine Partie, in der Freiberg früh in Rückstand geriet, das Spiel zwischenzeitlich aber noch drehte. Am Ende blieb ein Remis, das nach dem Verlauf zwei Seiten hat.
Früher Rückschlag
Bahlingen erwischte den deutlich besseren Start. Bereits in der 3. Minute traf Luca Köbele nach Vorarbeit von Ferdinand Scholl zum 1:0 für die Gastgeber. Für Freiberg war es der erste Gegentreffer im Jahr 2026. Auch danach blieb Bahlingen zunächst präsenter, während der Tabellenführer erst nach rund 20 Minuten besser ins Spiel fand und mehr Druck aufbaute.
Ausgleich vor der Pause
Mit zunehmender Spielzeit kam Freiberg zu mehr Ballbesitz und zu ersten gefährlichen Szenen. In der 38. Minute fiel der Ausgleich: Nach einem Zweikampf zwischen Zukaj und Abou Ballo entschied der Schiedsrichter auf Foulelfmeter, den Leon Petö zum 1:1 verwandelte. Mit diesem Spielstand ging es in die Pause. Das Ergebnis entsprach zu diesem Zeitpunkt einem Spiel, in dem Bahlingen engagiert begonnen hatte, Freiberg aber nach und nach Zugriff gewann.
Wende und offenes Spiel
Auch in der zweiten Halbzeit blieb Bahlingen gefährlich und kam mehrfach zu guten Möglichkeiten. Dennoch ging Freiberg in Führung. In der 62. Minute gab es erneut Foulelfmeter für den SGV, nachdem Laurin Tost gegen Gal Grobelnik zu spät gekommen war. Wieder übernahm Leon Petö Verantwortung und traf zum 2:1. Die Führung wirkte allerdings nicht beruhigend. Bahlingen spielte weiter nach vorne, während Freiberg zwar einzelne Konterchancen hatte, das Spiel aber nicht entschied.
Später Ausgleich und Blick nach vorn
In der Schlussphase wurde der Druck der Gastgeber immer größer. In der 90. Minute fiel schließlich der Ausgleich: Nach der achten Ecke des Bahlinger SC köpfte Laurin Tost zum 2:2 ein. Kurz darauf hatte Freiberg durch Tim Niklas Pietzsch noch die Chance auf den Sieg, doch Dennis Klose lenkte dessen Kopfball über die Latte, der Ball sprang anschließend noch an den Pfosten. Freiberg bleibt mit 51 Punkten Tabellenführer, der Vorsprung auf die SG Sonnenhof Großaspach ist nach dem 24. Spieltag aber auf zwei Zähler geschrumpft. Bereits am Dienstag wartet mit dem Viertelfinale im WFV-Pokal gegen die Stuttgarter Kickers die nächste Aufgabe.