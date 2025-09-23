Erster Punktverlust der Saison für Baldham – Dornach schießt sich an die Spitze der Tabelle

SCBV glücklich mit Remis, während der SV Dornach mit einem Kantersieg die Tabellenführung erobert. Anzing/Parsdorf und Ebersberg endet in Neun-Tore-Fest

Dabei musste Rensch seiner Elf sogar „einen glücklichen Punktgewinn“ konstatieren. Neben eigenen Fehlern mit dem Ball zeigte sich der Gast auch in den Zweikämpfen präsenter, körperlich robust und einfach in vielen Situationen handlungsschneller. „Moosach/Bruck hat einige individuell starke Spieler in seinen Reihen“, lobte der SCBV-Übungsleiter den Kontrahenten ausdrücklich. „In den kommenden Spielen müssen wir wieder konzentrierter auftreten, um weiter oben in der Tabelle mitzuspielen.“

Den ersten Punktverlust in diesem Spieljahr erlitt die Reserve des Kreisligisten aus Baldham-Vaterstetten gegen die mutig auftretende Spielgemeinschaft aus Moosach/Bruck. Dabei konnte der bisherige Spitzenreiter der A-Klasse 6 (München) laut Trainer Ralf Rensch nicht ganz an die bislang gezeigten Vorstellungen anknüpfen. Seine Mannschaft teilt sich nun die Tabellenführung mit dem SV Dornach II und SC Grüne Heide Ismaning II.

Der SCBV II fing sich spät das 0:1 durch einen Distanzfreistoß von Sydney Dogbe (74.) ein, reagierte dann aber schnell mit dem Ausgleich nach einer etwas unübersichtlichen Strafraumszene (80.). Torschütze war Patrick Nergert.

Auch Moosachs Fußball-Abteilungsleiter Jürgen Werner sah „leichte Vorteile für uns“. Den durchaus möglichen Sieg verpasste die heuer neu gegründete SG bei einem Lattenknaller von Maxi Beck kurz vor dem Spielende.

Neun Treffer in einem Spiel erfreuen das Herz eines jeden neutralen Zuschauers, nicht jedoch Anzings-Parsdorfs Co-Trainer Stefan Spyra. „Wir haben die Ebersberger viermal eingeladen.“ Und zwar nicht zum Nachmittagskaffee, sondern zum Toreschießen. Der Gast durfte damit in dieser Saison nach drei Niederlagen über die ersten Punkte jubeln.

Spielertrainer Pero Klepsch brachte den FCAP II in Front (5.), doch Gästeakteur Aldin Rushiti antwortete mit einem Hattrick (15., 16., 24.) zum 1:3. Severin Munker (27.) und Valentin Pumm (35.) glichen noch vor der Pause aus. In Durchgang zwei zeigte sich TSV-Spielertrainer Isuf Shabani entscheidend mit zwei Treffern (70. + 90.), Clemens Wünsch traf zwischenzeitlich zum 4:4 (75.).

Kirchseeons Zweite muss weiter auf das erste Erfolgserlebnis nach dem Aufstieg warten. „Wir haben einen schwarzen Tag erwischt“, so Coach Daniel Kirchhof-Zuther nach der Niederlage, „die auch in der Höhe gerechtfertigt war, wie man ehrlicherweise zugeben muss“. Dornach sei ein starker Gegner gewesen, der „unsere zu viele und leichtsinnige Fehler gnadenlos bestraft“ habe. Man habe zu keinem Zeitpunkt Zugriff aufs Spiel gefunden und es dem Gastgeber leicht gemacht, sechs Volltreffer zu produzieren (29./ 41./ 50./ 62./ 65. /82.). Kirchhof-Zuther machte für die Schlappe auch einige Ausfälle im Kirchseeoner Kader verantwortlich, „die nicht zu kompensieren waren.“ Damit ist der ATSV II nun Tabellenletzter und Dornach II Primus.