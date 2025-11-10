Erster Punktverlust: »Das kann nicht unser Anspruch sein«

Nein, und das betont Maier insbesondere, Kaspar, Käser & Co. seien nicht komplett auf dem absteigenden Ast seit der Pokal-Niederlage. Auch hätte die Rotation am vergangenen Wochenende die Mannschaft nicht aus dem Rhythmus gebracht. Eher das Gegenteil war sogar der Fall. "Man hat gemerkt, dass die Mädls gerade zu Beginn frischer waren als zuletzt. Sie haben richtig gut begonnen." Die Führung nach zwei Zeigerumdrehungen bestätigt diese Aussage.



Das 1:0 brachte aber dieses Mal nicht Sicherheit. Und gegen Aufsteiger Regensburg schaffte es der FCR auch nicht, einen sog. dreckigen Sieg einzufahren. Auch, weil am Sonntagnachmittag im Vergleich zu den Vorwochen das nötige Glück fehlte. "Solche Tage gibt's", weiß nicht nur Maier. "Aber solche Leistungen können nicht unser Anspruch sein. Wir wissen, was wir können." Letztlich müsse man mit dem Unentschieden zufrieden sein. "Wir haben viele kleine Fehler gemacht und die letzte Konsequenz hat gefehlt."



"Natürlich ist es super", sagt Alexander Kalteis zum Punktgewinn gegen den Tabellenführer. "Irgendwann lässt jedes Team mal Punkte liegen. Wir sind überglücklich, dass es wir es waren, gegen den die Rudertinger Siegesserie geendet hat." Dass der ehemalige Zweitligist einen Teilerfolg verbuchten konnte, ist seiner Ansicht nach nicht unverdient. "Ruderting hat uns alles abverlangt. Das Unentschieden geht in Ordnung, obwohl wir kurz vor Schluss noch die größe Möglichkeit auf den Siegtreffer hatten." Und dann war es passiert...