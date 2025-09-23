Erster Punktverlust daheim: Bender-Elf mit Remis

Keine Tore in Burghausen: Im Spiel zwischen Wacker und der SpVgg Hankofen-Hailing schaffte es keine der beiden Mannschaften, die gegnerische Defensive zu überwinden. Die Bender-Elf steht damit auf Platz sieben mit 16 Punkten, hat aber noch ein Spiel in der Hinterhand. Die Gäste aus Hankofen-Hailing stehen kurz vor der Abstiegszone mit neun Zählern.