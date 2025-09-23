Erster Punktverlust daheim: Bender-Elf mit Remis

Der SV Wacker Burghausen muss sich gegen die defensiv starke SpVgg Hankofen mit einem Remis zufriedenstellen. Der Live-Ticker zum Nachlesen.
Keine Tore in Burghausen: Im Spiel zwischen Wacker und der SpVgg Hankofen-Hailing schaffte es keine der beiden Mannschaften, die gegnerische Defensive zu überwinden. Die Bender-Elf steht damit auf Platz sieben mit 16 Punkten, hat aber noch ein Spiel in der Hinterhand. Die Gäste aus Hankofen-Hailing stehen kurz vor der Abstiegszone mit neun Zählern.
SV Wacker Burghausen – SpVgg Hankofen-Hailing 0:0
SV Wacker Burghausen: Markus Schöller, Christoph Schulz, Benedikt Schwarzensteiner, Jannis Turtschan, Felix Bachschmid, Denis Ade (68. Alexander Gordok), Lukas Walchhütter, Filip Ilic, Moritz Bangerter (74. Noah Müller), Noa-Gabriel Simic (57. Noah Shawn Agbaje), Tom Sanne (57. Mateo Zetic)
SpVgg Hankofen-Hailing: Sebastian Maier, Daniel Rabanter (87. Lennard Stockinger), Brian Wagner, Korbinian Stütz, Alexander Nittnaus, Jonas Hoffmann (69. Florian Sommersberger), Simon Pichlmeier, Patrick Choroba, Baran Berk (80. Lukas Käufl), Tobias Lermer (46. Andreas Wagner), Daniel Zormeier (46. Tobias Gayring)
Schiedsrichter: Dr. Quirin Demlehner (Eggenfelden) - Zuschauer: 968
Tore: keine Tore