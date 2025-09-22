Erster Punktgewinn in der Fremde!

Im Auswärtsspiel beim FC Bargau präsentierten sich beide Mannschaften mit relativ solider Deckung und so entstanden wenig Torchancen. Zwar hatte Bargau gleich nach einer Minute eine gute Chance durch Klement, doch Bauder hielt stark und für eine ganze Weile war das auch die einzige Möglichkeit vor dem Tor. Unsere Mannschaft tat sich schwer, auch dem etwas holprigen Platz schnelle Gegenangriffe auszuspielen und so verlegte man sich auf Standards. Ein Eckball kurz vor der Halbzeit von Viehöfer brachte dann den Erfolg, als Luis Löffelad perfekt hochstieg und zum 0:1 einköpfte. Nach dem Seitenwechsel änderte sich am Bild zunächst wenig, nur, dass die Ballbesitzphasen vor allem durch technische Mängel immer kürzer wurden. Die Heimelf hatte deswegen einige Standardsituationen, auch aus dem Halbfeld, und aus einer dieser Szenen kam der Ball zu einem FC-Angreifer und dessen Flanke wurde mit der Hand abgewehrt. Den fälligen Strafstoß hielt Bauder zunächst klasse gegen Zischka, doch im Nachsetzen foulte er beim Versuch an den Ball zu gelangen einen anderen Spieler des FCB. So entschied der Schiedsrichter erneut auf Elfmeter. Leider verletzte sich Kevin Bauder bei dieser Abwehraktion schwer an der Schulter, denn der Spieler fiel auf ihn von oben. Nach gut 10-minütiger Verletzungsunterbrechung trat Zischka erneut an, diesmal gegen Illig. Jetzt machte er das 1:1. In der letzten halben Stunde des Spiels war es ein weitgehend offener Schlagabtausch, auch wenn die ganz großen Chancen ausblieben. Beide Mannschaften waren vor dem Tor schlussendlich zu harmlos. Kurz vor dem Ende gab es nochmal Aufregung, als ein Handspiel eines Bargauer Verteidigers nicht geahndet wurde, eine knifflige Entscheidung, die auch andersherum hätte ausfallen können. Schiedsrichter Swoboda beendete die Partie dann nach rund 105 Minuten und beide Mannschaften konnte mit dem Punktgewinn ganz gut leben.