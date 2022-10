Erster Punktgewinn für SG Otterfing/Holzkirchen Hohe Niederlage für SV Parsberg

Landkreis – Der ersten Punktgewinn der noch jungen Saison in der Bezirksliga 1 hat am vergangenen Wochenende die SG Otterfing/Holzkirchen gefeiert. Bereits heute Abend steht das nächste Spiel in Neubeuern an. Nichts zu holen gab es hingegen für den SV Parsberg, der zu Hause mit 2:8 unterlag.

Tore: 1:0 Funkenhauser (18.), 1:1 Heisinger (33.), 2:1 Wimmer (63.), 2:2 Heisinger (81.).

Mit guter Einstellung und Moral erkämpften sich die SG-Damen beim Auswärtsspiel in Aßling den ersten Punktgewinn der Saison. Zweimal mussten die Damen aus dem Nord-Landkreis einem Rückstand hinterherlaufen, beide Male glich Ann-Marie Heisinger für die SG aus. Nach 90 Minuten stand es 2:2. Sandra Funkenhauser brachte die Heimischen nach einem langen Ball in Führung, in einer verteilten ersten Hälfte glich Heisinger nach einem schnellen Konter aus. Nach dem Seitenwechsel legte Aßling nach einer Unstimmigkeit in der Defensive der Gästinnen erneut vor, doch erneut Heisinger war nach einer Ecke von Lisa Trömer per Kopf mit dem 2:2 zur Stelle. „Die Mannschaft hat stark gekämpft und Moral gezeigt. Damit hat sie sich auch das Unentschieden verdient“, resümierte SG-Trainer Artur Zigelski.

TSV Neubeuern – Otterfing/Holzkir. Di. 20 Uhr