Erster Punktgewinn für die SG Silbersee

In einem Spiel zweier gleichstarker Mannschaften gelang Manuel Löffelmann nach 20 Minuten die Führung für die Gastgeber nach Vorlage von Sebastian Nirschl. In der Folgezeit drängten die Gäste auf den Ausgleich. Dieser gelang Stefan Müller per Kopfball zehn Minuten später nach einem Spielzug über Hannes Wallner und Dominik Voith. Kurz nach dem Wechsel vergab Fisnik Leka nach Abwehr von SG-Torwart Franz Zilk eine gute Chance für die Platzherren. In der 65. Minute konnte Michael Mauerer einen Kopfball gerade noch auf der Linie klären, wobei die Platzherren auf Handspiel reklamierten. Danach hatten die Gäste einige Chancen zur Führung. Erst kam Bastian Zimmerer gegen TW Bleistein um Bruchteile zu spät. Danach setzte Simon Gerhardinger nach Torwart-Foul an Dominik Voith einen Elfmeter an den Pfosten. Kurz darauf verpasste Enrico Frech eine Hereingabe von Voith vor dem leeren Tor. Die letzte Chance im Spiel hatte Fisnik Leka, doch er scheiterte an Gästetorwart Torwart Franz Zilk, so dass es bei der insgesamt gerechten Punkteteilung blieb.