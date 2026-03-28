Erster Punkt in 2026: Aschwarden sendet Lebenszeichen

– Foto: FuPa Lüneburg

Der SV Aschwarden musste vier Pleiten am Stück hinnehmen. Dass mit ihm im Abstiegskampf der Bezirksliga Lüneburg III noch zu rechnen ist, zeigte er am Freitagabend im Heimspiel gegen den FC Verden 04 II.

Schon in der Vorwoche legte der SVA einen achtbaren Auftritt bei Spitzenreiter Oyten hin, musste sich aber geschlagen geben. Auch diesmal hielt die Defensive dem Druck der feldüberlegenden - unter anderem mit Oberliga-Akteur Nils Koehle angereisten - Gäste über weite Strecken stand. Nach einer torlosen ersten Hälfte gelang Lars-Benedict Buhr das 0:1 (51.). Die Begegnung nahm jedoch nicht ihren erwarteten Gang. Die Hausherren meldeten sich nämlich nach einer Stunde durch Nick Stellmann zurück. Fünf Zeigerumdrehungen später fiel sogar das 2:1 durch ein Eigentor von Robin Schroeb. Der vierte Saisonsieg blieb allerdings aus. Nataniel Pfajfer gelang das 2:2 und rettete den Reiterstädtern zumindest einen Punkt.