Erster Punkt: Heidetal hat den Derbysieg auf dem Fuß

Der FC Heidetal feiert den ersten Punktgewinn in der Landesliga! Trotzdem musste der Aufsteiger im Derby gegen den MTV Treubund Lüneburg nach zwei Führungen durchaus auch zwei verlorenen Punkten hinterhertrauern.

In einer ausgeglichenen Begegnung legte der FCH durch Justus Bohn (39.) und Joshua Horn (55.) zwei Mal vor, doch die Turner schlugen durch Tim-Colin Morawetz (53.) und Justus Herbst (76.) zurück. In der Nachspielzeit bot sich Heidetal sogar die große Möglichkeit, mit der dritten Führung den ersten Dreier einzufahren. Daniel Horn war frei auf den MTV-Kasten zugesteuert, doch scheiterte im Eins gegen Eins an Torhüter Jonne Laczka (90.+2).

Das Unentschieden dürfte beiden Duellanten nur bedingt weiterhelfen: Während Heidetal mit dem ersten Zähler weiterhin die Rote Laterne trägt und den Abstand auf Treubund nicht verkürzen kann, verpassen die Lüneburger den anvisierten Befreiungsschlag. Für den FCH wird die Aufgabe bei Spitzenteam A/O am Freitagabend nicht leichter (19.9.), die Turner sind am Sonntag (21.9.) beim TV Jahn Schneverdingen zu Gast.