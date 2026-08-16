Erster Punkt für Schwabmünchen - am Dienstag soll nachgelegt werden von Christian Kruppe · Heute, 19:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Christian Kruppe

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Defensiv gut stehen und vor allem in der Anfangsphase wach sein und nicht wie in den vergangenen Partien frühzeitig in Rückstand geraten. Das war die Marschroute des TSV Schwabmünchen beim Auftritt in Geretsried. Und der Plan ist aufgegangen. Am Ende hieß es 0:0 und die Schwarz-Weißen haben ihren ersten Zähler in der Bayernliga eingefahren. Mit etwas mehr Glück in der Offensive wäre sogar mehr als der eine Punkt drin gewesen. „Wir haben zu null gespielt, den Punkt nehmen wir mit“, so Schwabmünchens Trainer Emanuel Baum. Am Ende trauerte er den vergebenen Chancen aus der ersten Hälfte hinterher: „Da wäre mehr drin gewesen. Ein Tor hätte heute genügt, denn kassiert hätten wir keines.“ Sein Gegenüber Martin Grelics sprach von einer verdienten Punkteteilung.

Schwabmünchen kommt richtig gut in die Partie In den ersten 45 Minuten zeigten die Schwabmünchner nicht nur defensiv eine starke Leistung. Die erste dicke Chance für Gastgeber Geretsried resultierte aus einem Freistoß, nachdem Schwabmünchens Torhüter Lasse Holthuis einen Oberbayern vor dem Strafraum von den Beinen geholt hatte. Dabei hatte er Glück, dass dies vom Schiedsrichtergespann nicht als Notbremse gewertet wurde und er mit Gelb davon kam. „Da hatte ich Glück“, so der Torhüter nach der Partie. Denn fälligen Freistoß setzte Geretsrieds Beimin Idrizovic an den Pfosten. In der Folge gelang es den Schwabmünchnern, die Gastgeber vom Tor fernzuhalten. Am Ende waren die Schwarz-Weißen aber auch bei ihren Gelegenheiten nicht konsequent genug. In der zweiten Hälfte verlor die Partie, auch aufgrund der großen Hitze, ein wenig an Fahrt. Beide Mannschaften zeigten den Willen, die Partie zu entscheiden, doch wirklich gefährlich wurde es auf beiden Seiten nicht mehr.