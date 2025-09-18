Erster Punkt für Oerlikon - Wil und Yverdon im Gleichschritt

Erster Punkt für den FC Oerlikon/Polizei – Foto: Instagram FCOP Archiv

Wil und Yverdon sind auch nach vier Runden ohne Verlustpunkt. Yverdon deklassiert Tabellenschlusslicht Solothurn gleich mit 7:0, währenddem sich Wil in Lugano erst in der letzten Viertelstunde durchsetzt und 4:2 gewinnt. Erster Punkt für den FC Oerlikon/Polizei. Im Zürcher Derby gegen Aufsteiger Wädenswil gewinnen die Polizistinnen - dank einem Blitzstart (2:0 nach 24. Minuten) - ihren ersten Saisonpunkt. Für Wädenswil ist es der zweite Punkt in Serie, ein gutes Zeichen, dass die Punkte auch eine Etage höher langsam erbeutet werden können. Zweiter Saisonsieg für den FC Schlieren. Sie gewinnen zu Hause gegen den FC Küssnacht, der mit zwei Siegen in die Saison gestartet ist, klar mit 3:1. Mehr zu den Spielen:

Im zweiten Züri-Derby hintereinander gibt es für den FC Wädenswil wieder einen Punkt. Gegen den FC Oerlikon/Polizei endete das Spiel mit einem 2:2-Unentschieden. Die Gäste profitierten von einer frühen Führung: Maylis Hurni traf in der 17. Minute, gefolgt von Manar Benslama, die in der 24. Minute auf 2:0 erhöhte. Doch die Pfnüselküstlerinnen liessen sich nicht aus dem Konzept bringen und antworteten stark: Samira Mächler verkürzte in der 40. Minute, bevor Romy Geiger in der 57. Minute den Ausgleich erzielte. Nach dem 2:2 in Schlieren ist das wohl ein Unentschieden, welches auf Wädenswiler Seite weniger Freude bereitet. Klarer Sieg für die Spielerinnen des FC Winterthur im Duell gegen Etoile Carouge FC. Bereits in der 6. Minute traf die Torschützin vom Dienst Elena Van Niekerk zum 1:0. Sie erhöhte in der 25. Minute auf 2:0 und traf kurz vor der Halbzeit erneut zum 3:0 - ein lupenreiner Hattrick! Nicht der Erste und wohl auch nicht der letzte für die Winterthurer Topskorerin. Nach der Pause legte Annina Enz nach und stellte auf 4:0. In der 66. Minute gelang Marina Bonanno der Ehrentreffer für Carouge.

Die verlustpunktlosen Gäste aus Wil liessen sich im Tessin gegen den FC Lugano auch durch einen frühen Gegentreffer nicht aus der Ruhe bringen: Mathilda Andreoli traf bereits in der 2. Minute zum 1:0. Die Antwort liess nicht lange auf sich warten, Ardita Iseni glich nur sieben Minuten später aus. Im zweiten Durchgang brachte Iseni Wil in der 62. Minute erstmals in Führung. Ein unglückliches Eigentor von Marcia Bischofberger sorgte für den Ausgleich zum 2:2. Doch der FC Wil zeigte sich unbeeindruckt: Mona Gubler und Sahra Böhi sicherten mit ihren Treffern in der 78. und 90. Minute den 4:2-Sieg. Eine Leistung, die unterstreicht, dass bei den Ostschweizerinnen dank neuem Trainerteam ein neues Selbstbewusstsein herrscht. Ein weiteres beeindruckendes Spiel des Yverdon Sport FC: Das Schlusslicht aus Solothurn wurde mit 7:0 besiegt. Carina Da Costa Vilela eröffnete in der 17. Minute den Torreigen. Tanja Bodenmann erhöhte per Kopfball auf 2:0 (36.), bevor Da Costa Vilela in der 40. Minute erneut traf. Maelle Savoie Poitras (53.) und Bodenmann (55.) sorgten nach der Pause dafür, dass keine Hoffnung mehr aufkeimte und erhöhten auf 5:0. Clemaron traff mit einem weiteren Kopfballtor in der 60. Minute, ehe Emeline von Dach in der 72. Minute den Schlusspunkt setzte. Ein dominantes Spiel des Tabellenführers.