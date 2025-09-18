Erster Punkt für Oerlikon - Wil und Yverdon im Gleichschritt

Wil und Yverdon sind auch nach vier Runden ohne Verlustpunkt. Yverdon deklassiert Tabellenschlusslicht Solothurn gleich mit 7:0, währenddem sich Wil in Lugano erst in der letzten Viertelstunde durchsetzt und 4:2 gewinnt. Erster Punkt für den FC Oerlikon/Polizei. Im Zürcher Derby gegen Aufsteiger Wädenswil gewinnen die Polizistinnen - dank einem Blitzstart (2:0 nach 24. Minuten) - ihren ersten Saisonpunkt. Für Wädenswil ist es der zweite Punkt in Serie, ein gutes Zeichen, dass die Punkte auch eine Etage höher langsam erbeutet werden können. Zweiter Saisonsieg für den FC Schlieren. Sie gewinnen zu Hause gegen den FC Küssnacht, der mit zwei Siegen in die Saison gestartet ist, klar mit 3:1. Mehr zu den Spielen:
Im zweiten Züri-Derby hintereinander gibt es für den FC Wädenswil wieder einen Punkt. Gegen den FC Oerlikon/Polizei endete das Spiel mit einem 2:2-Unentschieden. Die Gäste profitierten von einer frühen Führung: Maylis Hurni traf in der 17. Minute, gefolgt von Manar Benslama, die in der 24. Minute auf 2:0 erhöhte. Doch die Pfnüselküstlerinnen liessen sich nicht aus dem Konzept bringen und antworteten stark: Samira Mächler verkürzte in der 40. Minute, bevor Romy Geiger in der 57. Minute den Ausgleich erzielte. Nach dem 2:2 in Schlieren ist das wohl ein Unentschieden, welches auf Wädenswiler Seite weniger Freude bereitet.
Klarer Sieg für die Spielerinnen des FC Winterthur im Duell gegen Etoile Carouge FC. Bereits in der 6. Minute traf die Torschützin vom Dienst Elena Van Niekerk zum 1:0. Sie erhöhte in der 25. Minute auf 2:0 und traf kurz vor der Halbzeit erneut zum 3:0 - ein lupenreiner Hattrick! Nicht der Erste und wohl auch nicht der letzte für die Winterthurer Topskorerin. Nach der Pause legte Annina Enz nach und stellte auf 4:0. In der 66. Minute gelang Marina Bonanno der Ehrentreffer für Carouge.
Die verlustpunktlosen Gäste aus Wil liessen sich im Tessin gegen den FC Lugano auch durch einen frühen Gegentreffer nicht aus der Ruhe bringen: Mathilda Andreoli traf bereits in der 2. Minute zum 1:0. Die Antwort liess nicht lange auf sich warten, Ardita Iseni glich nur sieben Minuten später aus. Im zweiten Durchgang brachte Iseni Wil in der 62. Minute erstmals in Führung. Ein unglückliches Eigentor von Marcia Bischofberger sorgte für den Ausgleich zum 2:2. Doch der FC Wil zeigte sich unbeeindruckt: Mona Gubler und Sahra Böhi sicherten mit ihren Treffern in der 78. und 90. Minute den 4:2-Sieg. Eine Leistung, die unterstreicht, dass bei den Ostschweizerinnen dank neuem Trainerteam ein neues Selbstbewusstsein herrscht.
Ein weiteres beeindruckendes Spiel des Yverdon Sport FC: Das Schlusslicht aus Solothurn wurde mit 7:0 besiegt. Carina Da Costa Vilela eröffnete in der 17. Minute den Torreigen. Tanja Bodenmann erhöhte per Kopfball auf 2:0 (36.), bevor Da Costa Vilela in der 40. Minute erneut traf. Maelle Savoie Poitras (53.) und Bodenmann (55.) sorgten nach der Pause dafür, dass keine Hoffnung mehr aufkeimte und erhöhten auf 5:0. Clemaron traff mit einem weiteren Kopfballtor in der 60. Minute, ehe Emeline von Dach in der 72. Minute den Schlusspunkt setzte. Ein dominantes Spiel des Tabellenführers.
Im Duell zwischen dem FC Schlieren und dem FC Küssnacht a/R setzten sich die Gastgeberinnen mit 3:1 durch. Anna Davydenko eröffnete in der 18. Minute das Skore, gefolgt von Stefanie Raschle, die in der 31. Minute auf 2:0 erhöhte. Kurz vor der Pause verkürzte Samara Weber für Küssnacht auf 2:1 und sorgte nochmals für Hoffnung bei den Gästen. Davydenko stellte in der 68. Minute den alten Abstand wieder her und sorgte für den Endstand.
Keine Punkte für einen guten Auftritt für die Aufsteigerinnen aus Ostermundigen. In einem rassigen Spiel setzte sich der FC Sion mit 4:3 durch. Laura Muller - sie traf bisher in jedem Spiel mindestens ein Mal - brachte Sion in der 42. Minute per Kopfball in Führung. Nach der Pause glich Andrea Gretz in der 47. Minute aus, doch Muller traf erneut und stellte auf 2:1 für die Gäste. 3 Tore innert 4 Minuten dann nach gut einer Stunde: Maria Sanchez Hali erhöhte auf 3:1 (61.), zwei Minuten später verkürzte Gretz und im Gegenzug war es wieder Sanchez Hali, die den 2-Tor-Vorsprung wieder herstellte. Der Anschlusstreffer durch Aellig (90+4') kam für Ostermundigen zu spät.
Zahlen und Fakten zum Spieltag:
FC Wädenswil – FC Oerlikon/Polizei 2:2
FC Wädenswil: Nubia Rispoli, Lillo Geiger, Leandra Tanner, Bigna Färber, Manon Camor, Romy Geiger (58. Jessica Morf), Jessica Berger, Romana Trajkovska (81. Tove Näslund), Iva Caluori (81. Stela Babic), Samira Mächler, Chiara Rauso (58. Giulia Cortesi) - Trainer: Christian Geiger - Trainer: Remo Mayer
FC Oerlikon/Polizei: Lucia Zuberbühler, Manar Benslama (62. Aslihan Erkol), Fabienne Marguerite Rochaix, Flavia Arpagaus, Lily Zumbühl (46. Leoni Staub), Alissia Milone (46. Julia Specht), Münever Akyol, Anna Franscini, Sina Arpagaus, Robine Pérez, Maylis Hurni - Trainer: Cornelia Hug - Trainer: Marina Radulovic - Trainer: Markus Richei
Schiedsrichter: Tauland Idrizi
Tore: 0:1 Maylis Hurni (17.), 0:2 Manar Benslama (24.), 1:2 Samira Mächler (40.), 2:2 Romy Geiger (57.)
FC Winterthur – Etoile Carouge FC 4:1
FC Winterthur: Cheyenne Voit, Alessandra Malacarne, Simona Caviezel (89. Nicole Hernandez), Ella Bösiger (65. Larissa Weber), Sara Murbach, Melanie Huber, Annina Enz, Lisa Lampart, Elena Van Niekerk (82. Meiffy Sol Bufalini), Arianita Sallauka (64. Kim La Bella), Amanda Sigrist (82. Sonja Beer) - Trainer: Damiano Russo - Trainer: Benzing Pangring
Etoile Carouge FC: Marina Bonanno, Gwenael Martinez, Veronique Recimil Magarinos (29. Cindy Grao), Sanah Ben Mohamed, Stacy Demange (29. Cintia Isabel Lopes Ferreira), Lina Boujar (29. Alexia Burtin), Alyssa Grivaz, Ngombo Jeanissy Soares (69. Stella Afiouni), Marion Lesaffre, Emilie Fortis, Shaina Jean-Louis (54. Kathleen Ngagoumou) - Trainer: Diogo Abade
Schiedsrichter: Besnik Musaj
Tore: 1:0 Elena Van Niekerk (6.), 2:0 Elena Van Niekerk (25.), 3:0 Elena Van Niekerk (41.), 4:0 Annina Enz (48.), 4:1 Marina Bonanno (66.)
Yverdon Sport FC – FC Solothurn 7:0
Yverdon Sport FC: Laura Nadine Droz, Elisa Zeller, Marie Dumas, Zia Girardin (46. Emeline von Dach), Maelle Savoie Poitras, Elise Boccali, Maeva Clemaron, Tanja Bodenmann (57. Maeva Sogan), Chloé Marie Anne Le Franc (70. Sara Velkova), Carina Da Costa Vilela, Michelle Sager (46. Ilona Guede) - Trainer: Arnaud Vialatte - Trainer: Hassan Bala - Trainer: Blaise Brocard
FC Solothurn: Nora Gioli, Sophia Inniger, Flavia von Känel (72. Alexandra Ruggle), Annika Meyer, Sophie Graf (50. Jennifer Mitrasch) (72. Flurina D'Angelo), Laura Meister, Selin Wegmüller, Aliya Arrigoni (50. Sofie Nacht), Julia Zaugg (50. Déanne Schluchter), Loelie Fior, Nara Jegerlehner - Trainer: Naomi Bünger - Trainer: Bahtie Avdyli
Schiedsrichter: Nicolas Wilde
Tore: 1:0 Carina Da Costa Vilela (17.), 2:0 Tanja Bodenmann (36.), 3:0 Carina Da Costa Vilela (40.), 4:0 Maelle Savoie Poitras (53.), 5:0 Tanja Bodenmann (55.), 6:0 Maeva Clemaron (60.), 7:0 Emeline von Dach (72.)
FC Schlieren – FC Küssnacht a/R 3:1
FC Schlieren: Annina Eigenmann, Leah Gächter, Selina Hodel, Norah Gächter, Sofia Dietrich, Luana Bonfardin, Anna Geiser (61. Adriana Bösiger), Anna Davydenko (78. Chantal Rochat), Valerie Spiess (57. Saranda Hashani), Stefanie Raschle (78. Michela Romeo), Melina Metzger (62. Kathrin Rohr) - Trainer: Alessandro Vicedomini
FC Küssnacht a/R: Livia Zimmermann, Luana Hongler (46. Tabea Donauer), Vivienne Steiner, Corinne Troxler, Veronika Suma, Sophie Rolinger, Claudia Lourenco Rodrigues, Samara Weber (70. Silja Ulrich), Nicole Scherrer, Gina Schilliger (85. Elena Stephan), Mara Studer - Trainer: Angela Käslin - Trainer: Michel Neugel
Schiedsrichter: Batuhan Baladin - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Anna Davydenko (18.), 2:0 Stefanie Raschle (31.), 2:1 Samara Weber (42.), 3:1 Anna Davydenko (68.)
FC Lugano – FC Wil 2:4
FC Lugano: Marie Enning, Eleonora Castellani, Giorgia Zanaboni (83. Aline Oliva), Livia Russo (46. Michelle Gigante), Melissa Colombo, Antonella Albertini (88. Luisa Nascimento Sa), Sabina Di Muro, Anna Crapanzano, Mathilda Andreoli, Lucrezia Sasso, Sara Di Mauro - Trainer: Giorgio Fransioli
FC Wil: Marcia Bischofberger, Jasmin Frick, Leona Zwyssig, Fanni Pietikäinen (60. Julia Kressig), Livia Schneider, Gaja Di Gaetano, Simona Scherrer (80. Carla Martin), Jennifer Wyss, Mona Gubler, Victoria Bischof, Ardita Iseni (75. Sahra Böhi) - Trainer: Markus Wanner - Trainer: Alana O'Neill - Trainer: Massimo Simeone
Schiedsrichter: Slavisa Malesevic
Tore: 1:0 Mathilda Andreoli (2.), 1:1 Ardita Iseni (9.), 1:2 Ardita Iseni (62.), 2:2 Marcia Bischofberger (64. Eigentor), 2:3 Mona Gubler (78.), 2:4 Sahra Böhi (90.+5)
FC Ostermundigen – FC Sion 3:4
FC Ostermundigen: Lara Pfäffli, Laila Morf, Lia Mischler, Ria Lara Neuhaus, Saijai Jitlamai (65. Laura Aellig), Lavinia Horning, Noemi Eli (76. Sabrina Baumgartner), Deborah Messer (65. Mara Meier), Lara Friederich, Giulia Bellinvia (46. Andrea Gretz), Donjeta Likaj (65. Fatjana Golla) - Trainer: Sandro Raso - Trainer: Marco Küng
FC Sion: Elise Rebord, Léa Gay-Crosier (50. Inès Aymon), Matilde Varzea Figueiras, Giulia Pallicca, Maeva Fontannaz (83. Elisabeth Diakite), Laetitia Conus, Laura Muller (90. Marine Droz), Morgane Malherbe (82. Emilie Délèze), Héléna Billerey, Kenza Abidi, Maria Sanchez Hali (90. Leona Kajtazi) - Trainer: Eric Cavada - Trainer: Olivier Polo
Schiedsrichter: Patricia Moser - Zuschauer: 210
Tore: 0:1 Laura Muller (42.), 1:1 Andrea Gretz (47.), 1:2 Laura Muller (50.), 1:3 Maria Sanchez Hali (61.), 2:3 Andrea Gretz (63.), 2:4 Maria Sanchez Hali (64.), 3:4 Laura Aellig (90.+4)