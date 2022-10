Erster Punkt für die SG-Reserve

Das mit der sicheren Defensive klappte für Letzter-der-Reserverunde-Verhältnisse und angesichts der stark durcheinandergewürfelten Kette sehr gut. Und auch Waldherr hatte einen Sahnetag erwischt, erzielte neben dem zwischenzeitlichen 2:1 auch die Führung zum 3:2, per direkt verwandelter Ecke.

Die SG-Reserve versuchte von Beginn an, mit 2 Viererketten aus einer sicheren Defensive heraus über den schnellen Maxi Waldherr zu kontern.

Am Ende stand trotz dreimaliger Führung der Gäste eine Punkteteilung, die gleichwohl absolut in Ordnung geht. Hofkirchen hatte mehr Spielanteile und in der 2. Halbzeit die besseren Chancen.