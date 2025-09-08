Erster Punkt der neuen Kreisliga-Saison für Teutonia

Bei bestem Fußballwetter empfing der FC Teutonia München zum ersten Heimspiel der neuen Kreisliga-Saison den FC Kosova. Die Vorzeichen konnten unterschiedlicher kaum sein: Während Teutonia mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet war, reiste Kosova mit zwei Siegen im Gepäck an. Entsprechend groß war die Motivation der Gastgeber, vor zahlreicher Kulisse den Bock umzustoßen.

Von Beginn an zeigte Teutonia vollen Einsatz, biss sich in jeden Zweikampf und setzte immer wieder gefährliche Nadelstiche über schnelles Umschaltspiel. Der große Wille wurde schließlich belohnt: Nach einem Lattenschuss von Dominik Jakob reagierte Fabian Ferster am schnellsten und brachte den Ball mit einem sehenswerten Seitfallzieher zur 1:0-Führung im Netz unter. Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeitpause.