Erster Punkt auf der Habenseite

Das erste Auswärtsspiel der laufenden Runde führte unsere zweite Mannschaft bereits am Freitagabend zum TSV Spessart. Beim hochgehandelten A-Klassen-Absteiger fand die TSV-Reserve schnell ins Spiel. Nachdem Michael Bonavia Heimkeeper Klöpper noch zu einer Glanzparade zwang (5.), machte es Nils Bodemer eine Minute später besser und erzielte sehenswert die frühe Auerbacher Führung. Im Gegenzug zeigte sich Gohla gegen Stamm auf dem Posten und rettete zur Ecke (7.). In der Folge spielte allerdings nur noch unser TSV. Kröbel zielte ein wenig zu hoch (9.) und Sommerneuzugang Striebel hätte in seinem ersten Spiel im TSV-Dress fast auch direkt seinen ersten Treffer beigesteuert, jagte einen Abschluss von links (10.) und einen Freistoß aber ebenso über die Querlatte (11.), bevor ihm nach schönem Zuspiel von Bonavia der rechte Pfosten im Weg stand (17.). Bei weiteren aussichtsreichen Möglichkeiten von Kapitän Pitz (19.) und Schmidt (24.) konnten sich die Hausherren bei ihrem Schlussmann bedanken, der sie vor einem höheren Rückstand bewahrte. Aus einer unglücklichen Situation heraus entstand nach einer guten halben Stunde dann der zu diesem Zeitpunkt doch recht schmeichelhafte Spessarter Ausgleich. Fast hätte Rehnig nach schöner Kombination den Spielverlauf noch vor der Pause komplett auf den Kopf gestellt, doch sein Schuss ging knapp am linken Pfosten vorbei (39.), sodass es beim 1:1 blieb.

Die zweite Halbzeit hielt dann deutlich weniger Abschlüsse, aber dafür genauso viel Spannung bereit. Klöpper klärte gegen Kröbel in höchster Not mit den Fingerspitzen zur Ecke (59.), bevor abermals Kröbel den Nachschuss nach dem folgenden Eckball Zentimeter am linken Pfosten vorbeisetzte. Nun riss die Essig-Garde das Spiel mehr und mehr an sich, außer einem Distanzschuss von Ivanovic (62.) und zwei von Gohla vereitelten Möglichkeiten (68./74.) kam aber nicht viel dabei herum. In der Schlussphase hatten die Gastgeber Glück, dass die Abwehr aus der Mauer nach einem Wernert-Freistoß keinen Handelfmeter zur Folge hatte (86.), während die letzte Spessarter Hereingabe auf der Gegenseite zwar knapp, aber sowohl an Freund als auch an Feind vorbeiflog (92.). So nimmt unsere Reserve dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung verdient einen Punkt mit nach Hause, wenngleich es mit einer besseren Chancenverwertung im ersten Durchgang auch zwei mehr hätten sein können.