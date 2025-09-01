Erster Punkt, aber viele Fragezeichen bei Lupo Martini

USI Lupo Martini Wolfsburg hat im vierten Anlauf den ersten Punkt der Oberliga-Saison eingefahren – doch Zufriedenheit kam nach dem 1:1 beim Lüneburger SK Hansa nicht auf. Zu enttäuschend war der Auftritt über weite Strecken. „Eine sehr, sehr schwache Vorstellung von uns“, bilanzierte Team-Manager Tahar Gritli deutlich.

Vor 580 Zuschauern im Lüneburger Stadion an der Wilschenbruchstraße geriet Lupo früh ins Hintertreffen – nicht auf der Anzeigetafel, aber im Spiel. „Wir sind überhaupt nicht reingekommen“, so Gritli. „In der ersten Halbzeit hatten wir keine einzige Torchance. Ganz viele Fehler im Spielaufbau, Pässe ins Aus oder zum Gegner – das war wirklich schlecht.“ LSK stand tief und lauerte auf Konter, was mehrfach beinahe zum Erfolg geführt hätte. Doch Flynn Schönmottel rettete mehrfach stark – zunächst im Eins-gegen-eins, später mit einer Flugparade aus 17 Metern.

Auch nach der Pause besserte sich wenig. Nach einem weiteren Fehlpass im Aufbau lief Malte Meyer frei auf das Tor zu und traf zur verdienten Führung für Lüneburg (54.). Erst in der Schlussphase kam Lupo überhaupt noch einmal gefährlich vor das gegnerische Tor. In der 89. Minute war es Athanasios Palanis, der nach einem verlängerten Einwurf aus kurzer Distanz zum 1:1-Endstand einschob. „Das war dann das erlösende Tor – aber wir hatten bis dahin erneut kaum eine offensive Aktion“, so Gritli.

Der Punktgewinn brachte zwar die erste Zählbare der Saison, die Tabelle aber bleibt bedrohlich: Lupo steht mit einem Punkt auf Rang 14 – nur vor Braunschweig II und Holthausen-Biene. „Nach dem Spiel kann man sich über den Punkt nicht wirklich freuen. Wir müssen uns klar steigern, vor allem spielerisch“, fordert Gritli.