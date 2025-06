Erster Profivertrag, Verabschiedungen und Dankeschön

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Im Rahmen unseres Saisonabschlusses verabschieden wir 3 verdienstvolle Spiele in unserem Verein.

Unser Stammtorwart Dominik kam in der Saison 2022/23 aus der 1. Kreisklasse nach Gaglow und entwickelte sich in seinen 3 Saisons bei der SGGG zu einem der besten Landesklassekeeper in der Liga. In 71 Spielen gelangen Dominik in Zusammenarbeit mit einer allgemein starken Defensive sehr starke 31 "Zu Null"-Spiele. Eine starke Quote. Nun möchte Dominik den nächsten Schritt gehen. Dafür wünschen wir ihm alles Gute.

Philipp Pohl kam 2020 zurück nach Groß Gaglow und spielte insgesamt 5 Saisons im Männerbereich. In der 1. Mannschaft kam er dabei in 47 Spielen zum Einsatz, erzielte 7 Tore und bereitete 3 weitere vor. In den Teams KOL und 1. KK gelangen ihm 27 weitere Treffer. Vielen Dank für deinen Einsatz und deine Tore. Philipp beendet aufgrund einer Hüftverletzung seine Laufbahn und wird dem Verein möglicherweise in anderer Funktion erhalten bleiben (Gespräche ausstehend).

Mit Philip Jugert beendet unser langjähriger Kapitän ebenfalls seine Laufbahn. Philip war seit 17/18 fester Bestandteil der Männermannschaft, Kapitän und Leistungsträger. Ihm gelangen bis zu seiner 1. schweren Verletzung 50 Tore und 53 Assists in 7 Saisons. In dieser Saison kamen noch einmal 5 "Abschiedsspiele" nach 2 Achillessehnenrissen dazu. Aufgrund dessen und auch für mehr Zeit mit der Familie hört Philip auf. Danke für deinen unermüdlichen Einsatz auf dem Platz und bis bald.