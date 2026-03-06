Erster Profivertrag bei Blau Weiß Lohne

– Foto: André Nückel

Der TuS Blau Weiss Lohne hat die Verpflichtung eines jungen Talents offiziell bestätigt: Nilo Eggimann, 19 Jahre alt, erhält seinen ersten Vertrag bei den Regionalligaspielern des Vereins. Bisher in der zweiten Mannschaft aktiv, wird Eggimann ab Sommer fest zum Kader der ersten Mannschaft gehören.

Der Offensivspieler hat in den vergangenen Jahren bereits in der U19, in der Landesliga und mit Einsätzen in der Regionalliga auf sich aufmerksam gemacht. Mit viel Tempo, Einsatzbereitschaft und Spielfreude will er nun den Sprung auf höherem Niveau meistern und das Team von Beginn an verstärken.

„Ich bin unglaublich stolz, meinen ersten Vertrag bei Blau Weiß Lohne unterschrieben zu haben. Für mich geht ein großer Traum in Erfüllung – ich freue mich auf die Herausforderungen der Regionalliga und darauf, mich weiterzuentwickeln und alles für den Verein zu geben“, erklärt Eggimann.