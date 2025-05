Erster Pokalsieger in Württemberg wird ermittelt

In dieser Woche geht es in den Bezirkspokal-Wettbewerben in Württemberg weiter. Dabei steht in einem Bezirk das erste Endspiel dieser Saison an. Im Bezirk Donau/Iller messen sich die vier verbliebenen Herren-Teams im Halbfinale, bei den Frauen steht bereits das Finale an. Dort stehen sich der TSV Holzheim und der VfL Ulm/Neu-Ulm gegenüber.