Erster Plattenhardt zerlegt Oberjesingen - Feuerbach feiert Tore-Party

Gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten aus Stammheim ließ Feuerbach keine Zweifel aufkommen. Bereits nach zehn Minuten stand es durch Harun Kalkat (6.) und Marin Pranjic (10.) 2:0. Semih Gürol gelang zwar in der 19. Minute der Anschluss, doch Stephan Birn (40.) und Moise Nyamuisi (45.+3) sorgten für die klare Halbzeitführung. Omar Srihi traf doppelt (79., 85.), bevor Alexis Moissidis in der 89. Minute den 7:1-Endstand herstellte.

Nach frühem Rückstand zeigte die Reserve des TV Echterdingen Moral und drehte die Partie eindrucksvoll. Dino Dzakmic brachte die Gäste in der 16. Minute in Führung. Doch kurz vor der Pause glich Sutpaseat Mischa Inthasane aus (37.). In der zweiten Halbzeit übernahm Echterdingen das Kommando: Patrik Sapina erzielte in der 62. Minute das 2:1, eine Minute später erhöhte Dorde Smiljic (63.). Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Renats Bulajevs mit dem 4:1 in der 86. Minute.

Der VfL Herrenberg begann furios und belohnte sich bereits in der 2. Minute durch Daniel Atis mit dem 1:0. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Atis erneut (44.) und stellte damit die Weichen auf Sieg. Steven Franguere sorgte mit dem 3:0 in der 55. Minute für klare Verhältnisse. Bonlandens Agonis Berisha gelang in der 88. Minute nur noch Ergebniskosmetik – am verdienten Heimerfolg des VfL änderte das nichts.

Oberjettingen legte einen überzeugenden Start hin und führte nach Toren von Nico Flister (20.) und Fabian Seeger (59.) mit 2:0. Die Gäste aus Stuttgart-Münster steckten jedoch nicht auf und kamen durch Daniel Weiß (69.) wieder ins Spiel. In der 87. Minute belohnte Bernhard Kreis das Aufbäumen mit dem 2:2-Ausgleich. Für Oberjettingen ein ärgerlicher Punktverlust, für die Gäste ein verdienter Lohn ihrer Moral.

ABV Stuttgart startete druckvoll und ging in der 17. Minute durch Benedict Baumgartner in Führung. Die Hausherren kontrollierten in der Folge das Spiel, verpassten jedoch den zweiten Treffer. Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Vaihingen effizienter und glich in der 54. Minute durch Maximilian Eisentraut aus. In der Schlussphase blieben klare Chancen aus – ein Remis, das keinem der beiden Teams wirklich hilft.

Der TSV Rohr stemmte sich gegen den Abstieg mit einer beherzten Vorstellung gegen das Spitzenteam aus Holzgerlingen. Zwar brachte Genis Kastrati die Gäste früh in Führung (10.), doch die Hausherren antworteten entschlossen: Thomas Leimbach (22.), Giampiero Lapeschi (54.) und Miguel Accardi (57.) drehten die Partie zum 3:1. Holzgerlingen schlug mit einem Doppelpack von Max Horn (68., 72.) zurück und rettete sich zumindest zu einem Punkt. In der Nachspielzeit sah Christopher Hatt (90.+4) zudem die Gelb-Rote Karte.

Im Verfolgerduell ging Cannstatt durch Kijan Krijestorac bereits in der 13. Minute in Führung. Die Gastgeber verpassten es jedoch, den Vorsprung auszubauen, und wurden in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit bestraft – Timo Schwarz glich zum 1:1 aus (45.+1). Nach der Pause brachte Robin Jordan die Spvgg erneut in Front (53.). Doch wie schon zuvor ließ man Deckenpfronn ins Spiel zurück, und Alexander Wetsch traf in der 90.+1 Minute zum nicht unverdienten Ausgleich.

Die Partie begann mit einem frühen Rückschlag für Musberg: Oguz Yüksel traf bereits in der 9. Minute für die Gäste. Lukas Zug egalisierte in der 31. Minute nach sehenswerter Kombination. Im zweiten Durchgang ging der Türkische SV durch Noah Lukic erneut in Führung (66.). Doch Musberg bewahrte die Ruhe – Julien Kappeler verwandelte in der 83. Minute einen Foulelfmeter zum gerechten 2:2-Endstand.