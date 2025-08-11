Erster Oberliga-Punkt

Mutiger Start – Sandersdorf geht in Führung

Von Beginn an zeigte der SCH, dass er sich nicht verstecken will. Die Thüne-Elf spielten mutig, suchten die Zweikämpfe und ließen keinerlei Nervosität erkennen. Dennoch ging Sandersdorf mit seiner ersten klar herausgespielten Chance in Führung: Erik Exner vollendete den Angriff zum 1:0.

Der SCH ließ sich nicht aus der Ruhe bringen, blieb geduldig und kam fünf Minuten vor der Pause zum verdienten Ausgleich: Maciej Wolanski flankte gefährlich in den Strafraum, und Leon Gümpel lupfte den Ball gekonnt über Torhüter Räthel ins Netz ein Treffer, der dem Spielverlauf vollkommen entsprach.

Traumtor von Vogt zur Führung

Die zweite Hälfte begann intensiver die Zweikämpfe wurden härter, die Fouls mehr. Doch der SCH hielt dagegen und setzte offensiv immer wieder Akzente. In der 70. Minute belohnte sich das Team: Robin Vogt setzte sich an der Eckfahne mit einer starken Einzelleistung durch und drosch den Ball aus spitzem Winkel unhaltbar in den Knick ein absolutes Traumtor zur 2:1-Führung.

Später Ausgleich kostet den Sieg

Doch wie schon zuletzt sollte die Schlussphase nicht glücklich verlaufen. In der 84. Minute nutzte Viktor Stashenko eine Hereingabe und köpfte zum 2:2-Endstand ein. Trotz der späten Enttäuschung überwog nach Abpfiff der Stolz über die Leistung: Der SCH hat eindrucksvoll gezeigt, dass er in der Oberliga angekommen ist und auch auswärts bestehen kann.