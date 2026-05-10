Erster Oberliga-Aufsteiger steht fest: Solingen 03 schafft Durchmarsch Landesliga Die 1. Spvg. Solingen Wald 03 hat es geschafft: Mit einem Heimsieg gegen den FC Kosova Düsseldorf sichert sich die Mannschaft vorzeitig die Meisterschaft und steigt in die Oberliga Niederrhein auf. Nach Rückstand drehten die Cirillo-Brüder gemeinsam mit Fabio Di Gaetano die Partie - anschließend kennt der Jubel keine Grenzen mehr. von André Nückel · Heute, 17:27 Uhr · 0 Leser

Erst vor einem Jahr hat Solingen 03 in der Relegation den Aufstieg in die Landesliga gefeiert. – Foto: Markus Becker

Was sich seit Monaten angedeutet hatte, ist nun offiziell: Die 1. Spvg. Solingen Wald 03 steigt als Meister der Landesliga, Gruppe 1, in die Oberliga Niederrhein auf. Die Mannschaft von Trainer Daniele Varveri nutzte direkt den ersten Matchball und machte mit dem 3:1-Erfolg gegen den FC Kosova Düsseldorf alles klar. Weil weder der SC Kapellen-Erft noch der ASV Einigkeit Süchteln die Solinger nun noch einholen können, steht der Titelgewinn bereits fest.

Cirillo-Brüder drehen Spiel Dabei begann der Nachmittag aus Sicht des Tabellenführers zunächst alles andere als perfekt. Kosova ging in Führung (33.) und brachte die Gastgeber damit kurzzeitig ins Wanken. Wald benötigte etwas Zeit, um sich vom Rückstand zu erholen, übernahm nach der Pause aber zunehmend die Kontrolle über die Begegnung. Den Ausgleich erzielte schließlich Fabio Di Gaetano in der 59. Minute, ehe wenig später die Brüder die Meisterschaft sicherten: Gianluca Giuseppe Cirillo drehte die Partie mit dem 2:1 (65.). Für die endgültige Entscheidung sorgte anschließend sein Bruder Marco Donato Cirillo, der in der 76. Minute den dritten Treffer nachlegte und die Aufstiegsparty endgültig einleitete. Dass ausgerechnet die Cirillo-Brüder entscheidenden Anteil am Sieg hatten, passt perfekt in die Gegenwart: Beide Spieler verlängerten jüngst langfristig bis 2028 und sollen auch die kommenden Jahre prägen.