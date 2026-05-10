Erster Oberliga-Aufsteiger steht fest: Solingen 03 schafft Durchmarsch

Was sich seit Monaten angedeutet hatte, ist nun offiziell: Die 1. Spvg. Solingen Wald 03 steigt als Meister der Landesliga, Gruppe 1, in die Oberliga Niederrhein auf. Die Mannschaft von Trainer Daniele Varveri nutzte direkt den ersten Matchball und machte mit dem 3:1-Erfolg gegen den FC Kosova Düsseldorf alles klar. Weil weder der SC Kapellen-Erft noch der ASV Einigkeit Süchteln die Solinger nun noch einholen können, steht der Titelgewinn bereits fest.
Dabei begann der Nachmittag aus Sicht des Tabellenführers zunächst alles andere als perfekt. Kosova ging in Führung (33.) und brachte die Gastgeber damit kurzzeitig ins Wanken. Wald benötigte etwas Zeit, um sich vom Rückstand zu erholen, übernahm nach der Pause aber zunehmend die Kontrolle über die Begegnung.
Den Ausgleich erzielte schließlich Fabio Di Gaetano in der 59. Minute, ehe wenig später die Brüder die Meisterschaft sicherten: Gianluca Giuseppe Cirillo drehte die Partie mit dem 2:1 (65.). Für die endgültige Entscheidung sorgte anschließend sein Bruder Marco Donato Cirillo, der in der 76. Minute den dritten Treffer nachlegte und die Aufstiegsparty endgültig einleitete. Dass ausgerechnet die Cirillo-Brüder entscheidenden Anteil am Sieg hatten, passt perfekt in die Gegenwart: Beide Spieler verlängerten jüngst langfristig bis 2028 und sollen auch die kommenden Jahre prägen.
Mit nun 70 Punkten und einem komfortablen Vorsprung auf die Konkurrenz marschiert Solingen 03 souverän aus der Bezirksliga in die Oberliga Niederrhein durch - und das vollkommen verdient. Über weite Strecken der Saison dominierte die Mannschaft die Liga, stellte die beste Offensive und überzeugte immer wieder mit Konstanz.
Nun darf in Solingen zunächst gefeiert werden. Mittelfristig wird es darum gehen, sich in der Oberliga zu etablieren und dort nachhaltig Fuß zu fassen. Die Perspektiven wirken jedoch hervorragend, sodass im Umfeld bereits von weiteren Entwicklungsschritten gesprochen wird. Erst einmal aber gehört dieser Moment ganz der Meistermannschaft. Damit hat die Klingenstadt nach 19 Jahren wieder einen Oberligisten - FuPa gratuliert!
Torwart: Rostyslav Degtyar (27), Rostyslav Dehtiar, Philipp Groß (21), Ertugrul Güldes (22), Eric Klaas (28), Zicos Resvanis (28)
Abwehr: Vedran Beric (29), Paul Marvin Caspar (27), Gianni Gaballo, Leander Goralski (32), Christos Liampos, Babacar M'Bengue (34), Andre Maximilian Morzinietz (21), Dylan Oberlies (27), Noah Salau (29), Max Schreckenberg (23), Edin ?ehi? (31), Georgios Siadas (26), Klaus Duplex Songue (26)
Mittelfeld: Niklas Noah Albrecht (23), Erkan Ari (38), Gianluca Giuseppe Cirillo (24), Marco Donato Cirillo (27), Malik Demba (33), Fabio Di Gaetano (29), Gun-hyuk Go (20), Konstantinos Tsiougaris (28)
Angriff: Kingsley Sarpei (23), Nikolaos Skondras (33), Giovanni Spinella (26), Enes Topal (30)
Zugänge: Dylan Oberlies (27, Cronenberger SC), Enes Topal (30, Sportfreunde Baumberg), Erkan Ari (38, Ratingen 04/19), Paul Marvin Caspar (27, Cronenberger SC), Fabio Di Gaetano (29, Ratingen 04/19), Noah Salau (29, 1. FC Monheim), Rostyslav Degtyar (27, DV Solingen), Erdal Vurgun, Erdal Vurgun (1. Spvg. Solingen Wald 03), Markus Pazurek (37, Ahrweiler BC 1920), Max Wilschrey (30, FC Emmelshausen-Karbach)
Abgänge: Tayfun Uzunlar (34, Sportfreunde Gerresheim), Alan Kalongi (28, Cronenberger SC), Marvin Stahlhaus (23, SV Solingen 08/10), Björn Nowicki (34, VfL Jüchen-Garzweiler), Jose-Miguel Lopez Torres (43, 1. Spvg. Solingen Wald 03 II), Habib Daff (29, 1. Spvg. Solingen Wald 03 II), Manuel Molina-Fertitta (28, 1. Spvg. Solingen Wald 03 II), Marlon Thomasini (28, 1. Spvg. Solingen Wald 03 II), Bojan Blazic (23, FK Jugoslavija Wuppertal), Erdal Vurgun (1. Spvg. Solingen Wald 03), Nikolaos Gidopoulos (30, TSV Eller 04), Raul- Florin Ghite (20, TSV Eller 04), Antonios Kamplionis (34, 1. Spvg. Solingen Wald 03 II)
Trainer: Daniele Varveri (44)
Co-Trainer: Davide Venturiello (42)
Torwart-Trainer: Helmut Pabst (75), Klaus Meyer
Teammanager: Erdal Vurgun, Erdal Vurgun
Physiotherapeut: Sven Szczasny (33), Vaia Tsiaousi
Sportdirektor: Peter Resvanis (59)
Kapitän: Leander Goralski (32)
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