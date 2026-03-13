Erster Neuzugang steht beim Oberligisten fest

Mergim Collaku (links) mit Sportdirektor Stephan Fichter. Foto: FCN

Während sich Fußball-Oberligist 1. FC Normannia Gmünd weiterhin im Abstiegskampf befindet, bastelt Sportdirektor Stephan Fichter bereits am Kader für die kommende Saison, auch abseits des Rasens. Nachdem bekannt ist, dass Co-Trainer Adrian Schad die Normannia am Saisonende verlassen wird, können die Verantwortlichen bereits verkünden, wer der Nachfolger wird: Es ist Mergim Collaku, der aktuell noch beim TSV Schornbach in der Bezirksliga als Spieler aktiv ist.



Der 33-Jährige, bislang ein Routinier im Mittelfeld, wird zur neuen Saison Co-Trainer an der Seite von Zlatko Blaskic. Zwar kickt Collaku aktuell noch, hat aber bereits erste Trainererfahrungen bei Kosovo Kernen sammeln können. Fichter und Blaskic kennen Collaku noch aus der gemeinsamen Zeit bei der TSG Backnang. „Damit konnten wir die Lücke schließen, die Adrian Schad hinterlassen wird. Schad wollte aus familiären Gründen kürzertreten“, wiederholte Fichter noch einmal. Mit Schad hat man in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich zusammengearbeitet, wofür sich Fichter explizit bedankt. „Wir wünschen Adrian nur das Beste für die Zukunft, wollen uns jetzt aber wieder auf die Spiele im Abstiegskampf konzentrieren, schließlich ist er ja noch da“, sagt Fichter.

Blaskic war natürlich früh in die Entscheidung von Adrian Schad involviert, sodass man sich eine gewisse Zeit mit der Neubesetzung beschäftigen konnte. „Mergim war von Beginn an mein Wunschkandidat. Als Adrian mir Bescheid gegeben hat, war für mich sehr schnell klar, dass es Mergim werden sollte“, freut sich Blaskic auf den Schad-Nachfolger. Die gemeinsame Vergangenheit spielte dabei ebenfalls eine Rolle, sagt Normannias Trainer. „Er hat im Sommer bereits bei uns hospitiert und wird sicherlich eine Bereicherung für das Trainerteam sein“, sagt Blaskic.