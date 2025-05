Erster Neuzugang: Schweinfurt holt Tim Latteier vom FSV Frankfurt

Neuzugang Tim Latteier freut sich auf seine neue Herausforderung in Schweinfurt: "Ich bin äußerst froh, dass der Wechsel jetzt eingetütet ist. Markus Wolf und ich hatten im letzten Jahr schon gute Gespräche. Super, dass es für den FC 05 mit dem Aufstieg geklappt hat und wir gemeinsam das Projekt dritte Liga angehen. Einige Spieler kenne ich bereits aus meiner Zeit in Nürnberg oder Bayreuth. Ich habe richtig Lust mit den Jungs die gesteckten Ziele zu verwirklichen."

Geschäftsführer Markus Wolf ist ebenfalls hörbar erfreut über die Verpflichtung Latteiers: "Tim war von Beginn an unser Wunschspieler. Er kommt hier aus der Region und bringt enorme Fähigkeiten mit. Super, dass es jetzt mit dem Wechsel funktioniert hat. Ich bin überzeugt, dass er uns von Beginn an verstärken wird und er auch als Typ richtig gut in unser Mannschaftsgefüge passt." Am kommenden Freitag steht für die Schnüdel mit dem Heimspiel gegen den FC Augsburg II die letzte Partie der Saison 2024/25 auf dem Programm. Dann wird auch die Meisterschale überreicht werden.