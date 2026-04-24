Erster Neuzugang: Schwabmünchen verpflichtet Torwarttrainer Guido Mart Der Landesligameister verstärkt sein Trainerteam für die Bayernligasaison 2026/2027 mit dem erfahrenen Guido Martin. Dieser war zuletzt in Kottern aktiv. von Christian Kruppe · Heute, 18:08 Uhr · 0 Leser

– Foto: Christian Kruppe

Kurz nach dem feststehenden Aufstieg in die Bayernliga präsentiert der TSV Schwabmünchen seinen ersten Neuzugang. Der sportliche Leiter Matthias Vogel sicherte sich die Dienste von Torwarttrainer Guido Martin. Der 55-Jährige bringt reichliche hochklassige Erfahrung als Torhüter und Trainer mit nach Schwabmünchen. Als aktiver Torhüter sammelte Guido Martin in Kempten, Betzigau, Sonthofen und Mindelheim viel Erfahrung auf höchstem Niveau. Nach seiner Karriere im Tor gründete er in Tussenhausen eine Torwartschule und übernahm zudem den Posten als Torwarttrainer bei vielen Topteams im Allgäu. Zuletzt war er vier Spielzeiten beim Bayernligisten TSV Kottern aktiv.

Mit Guido Martin will Schwabmünchen das Torwartspiel noch besser machen Die Verpflichtung von Martin begründet Schwabmünchens sportlicher Leiter Matthias Vogel mit einfachen Worten: „Der Torhüter macht 50 Prozent des Spiels aus, und daher wollen wir uns in diesem Bereich noch mehr verbessern.“ Ein Vorteil ist, dass sich der neue Torwarttrainer und Stammtorhüter Fabio Zeche gut kennen. „Ich kenne Fabios Stärken, weiß aber auch, wo noch etwas geht“, so Martin. Dass es ihn nun vom Allgäu nach Schwabmünchen verschlägt, erklärt der Experte so: „Es ist hier ein toller Verein, das Konzept der Schwabmünchner hat mich überzeugt. Außerdem will ich auf hochklassigen Niveau arbeiten.“ Vogel und Martin kenne sich schon lange, stammen beide aus Irsingen im Unterallgäu. „Mit Guido bekommen wir beste Qualität“, ist Vogel überzeugt.