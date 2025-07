Erster Neuzugang präsentiert sich kämpferisch

Der physisch robuste Abwehrspieler bringt trotz seines jungen Alters bereits wertvolle Erfahrung mit: Mit Witterschlick gelang ihm einst der Aufstieg in die B-Klasse. Nun will er diesen Weg in Oedekoven fortsetzen. Khelef gilt als kopfballstark, entwicklungsfähig und motiviert – Eigenschaften, die zum sportlichen Selbstverständnis des Vereins passen.

Seine Ziele für die neue Spielzeit formuliert der Neuzugang klar: persönlich den nächsten Schritt gehen, sich als Stammspieler etablieren und zur erhofften Stabilität in der Defensive beitragen. Die Marschrichtung für die Mannschaft ist ebenso deutlich: der Aufstieg in die Kreisliga A. In diesem Zusammenhang spricht Khelef bereits vom Traum einer „Oedekovener Wand“, die in der kommenden Saison für Schlagzeilen sorgen soll.