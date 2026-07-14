Erster Neuzugang in Schleiz vom VFC Plauen

Janek Weiß (links) und Steffen Saß (rechts), der den Transfer als vormaliger Sportlicher Leiter maßgeblich ermöglichte, mit Neuzugang Luca Knoll in der Kohlbachschikane des Schleizer Dreiecks. – Foto: © L. Broßmann

Der 18-jährige Plauener wechselt vom VFC Plauen zu uns an den Fasanengarten. Seine fußballerische Ausbildung begann dort, ehe er zwischenzeitlich beim FC Erzgebirge Aue wertvolle Erfahrungen sammelte und nun den Weg nach Schleiz gefunden hat. Einsetzbar sowohl als Außenverteidiger als auch im Mittelfeld, überzeugt Luca mit seiner Zweikampfstärke und einem sicheren Passspiel. Der junge, talentierte Defensivspieler absolviert aktuell sein Fachabitur im Bereich Wirtschaft.

Freund Tim Schulz lotst Luca Knoll an den Fasanengarten

Für Luca Knoll ist der Wechsel nach Schleiz ein bewusster Schritt: „Hallo liebe Schleizer, mein Name ist Luca Knoll, ich komme aus Plauen und freue mich sehr, ab sofort Teil eures Vereins zu sein. Über meinen Freund Tim Schulz, der mir den Verein wärmstens empfohlen hat, bin ich auf den FSV Schleiz aufmerksam geworden. Ich möchte hier bewusst den Schritt in den Männerfußball machen, mich fußballerisch weiterentwickeln und so viel Spielpraxis wie möglich sammeln. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit der Mannschaft Erfahrungen zu sammeln und mich Schritt für Schritt im Männerbereich zu etablieren.“