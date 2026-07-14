Erster Neuzugang in Schleiz vom VFC Plauen

Luca Knoll wechselt vom VFC Plauen zum FSV. Der 18-jährige Plauener bringt eine fundierte fußballerische Ausbildung mit und sammelte neben seiner Zeit beim VFC Plauen auch wertvolle Erfahrungen beim FC Erzgebirge Aue.
Der 18-jährige Plauener wechselt vom VFC Plauen zu uns an den Fasanengarten. Seine fußballerische Ausbildung begann dort, ehe er zwischenzeitlich beim FC Erzgebirge Aue wertvolle Erfahrungen sammelte und nun den Weg nach Schleiz gefunden hat. Einsetzbar sowohl als Außenverteidiger als auch im Mittelfeld, überzeugt Luca mit seiner Zweikampfstärke und einem sicheren Passspiel. Der junge, talentierte Defensivspieler absolviert aktuell sein Fachabitur im Bereich Wirtschaft.
Für Luca Knoll ist der Wechsel nach Schleiz ein bewusster Schritt: „Hallo liebe Schleizer, mein Name ist Luca Knoll, ich komme aus Plauen und freue mich sehr, ab sofort Teil eures Vereins zu sein. Über meinen Freund Tim Schulz, der mir den Verein wärmstens empfohlen hat, bin ich auf den FSV Schleiz aufmerksam geworden. Ich möchte hier bewusst den Schritt in den Männerfußball machen, mich fußballerisch weiterentwickeln und so viel Spielpraxis wie möglich sammeln. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit der Mannschaft Erfahrungen zu sammeln und mich Schritt für Schritt im Männerbereich zu etablieren.“
Auch der Schleizer Trainer Roger Fritzsch freut sich über Knolls Wechsel zum FSV: „Mit Luca gewinnen wir einen vielseitig einsetzbaren Defensivspieler. Er wurde bei Erzgebirge Aue und beim VFC Plauen bestens ausgebildet! Sportlich wie charakterlich eine absolute Bereicherung. Wir freuen uns sehr ihm auf den Weg in den Männerbereich begleiten zu dürfen und sind hier sehr froh, dass er sich trotz anderer Angebote für unseren Verein entschieden hat.“