Erster Neuzugang für Voxtrup!

Der VfR Voxtrup sammelte in der vergangenen Saison 75 Punkte und schoss 101 Tore. Damit wurde der Aufstieg in die Landesliga perfekt gemacht. In der sechsthöchsten Spielklasse wird das Niveau natürlich nochmal ein ganz anderes sein und um am Ende die Klasse zu halten, stellte der Verein via Instagram nun den ersten Neuzugang vor..