Erster Neuzugang für die Spatzen in der Winterpause

Der SSV Ulm 1846 Fussball nimmt Niko Vukancic unter Vertrag, der 23-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis 2027. Ausgebildet wurde der Innenverteidiger in den Nachwuchsleistungszentren von Hannover 96 und des VfL Wolfsburg. Anschließend spielte er für den HSC Hannover und für Fortuna Düsseldorf II ehe es ihn um FC Erzgebirge Aue zog. Zuletzt stand er beim MFK Skalica in der Slowakei unter Vertrag, seit September war er ohne Verein.

Niko Vukancic bringt die Erfahrung aus 42 Spielen in der 3. Liga sowie 45 Regionalligaspielen mit an die Donau. In der 2. Bundesliga lief er einmal auf.

SSV-Geschäftsführer Stephan Schwarz: „Mit Niko bekommen wir einen robusten Innenverteidiger hinzu der helfen soll, unsere Defensive zu stabilisieren. Die Qualität, die er mitbringt, sind gute Voraussetzungen, auch wenn er zuletzt wenig gespielt hat. Er kennt die Liga und unseren Trainer, das wird ihm helfen, sich schnell zurecht zu finden.“

Niko Vukancic: „Ich möchte mich für das Vertrauen des Vereins bedanken und freue mich sehr, nun in Ulm zu sein. Zusammen mit der Mannschaft möchte ich alles investieren, um den Klassenerhalt zu schaffen. Diese Herausforderung bei einem Traditionsverein anzugehen, reizt mich sehr.“



Tabelle 3. Liga

1. FC Energie Cottbus 19 11-3-5 42:33 36

2. SC Verl 19 9-8-2 44:26 35

3. MSV Duisburg (Auf) 19 9-7-3 32:22 34

4. Rot-Weiss Essen 19 9-7-3 36:30 34

5. F.C. Hansa Rostock 19 8-8-3 31:19 32

6. VfL Osnabrück 19 9-5-5 26:21 32

7. TSG 1899 Hoffenheim II (Auf) 19 9-4-6 40:27 31

8. TSV 1860 München 19 9-3-7 29:29 30

9. SV Waldhof Mannheim 19 9-2-8 32:31 29

10. VfB Stuttgart II 19 8-5-6 26:26 29

11. SV Wehen Wiesbaden 19 8-4-7 25:23 28

12. Viktoria Köln 19 8-3-8 28:25 27

13. SSV Jahn Regensburg (Ab) 19 7-3-9 28:29 24

14. FC Ingolstadt 04 19 5-7-7 32:30 22

15. 1. FC Saarbrücken 19 5-7-7 29:31 22

16. FC Erzgebirge Aue 19 5-7-7 23:28 22

17. Alemannia Aachen 19 6-3-10 28:34 21

18. SSV Ulm 1846 Fußball (Ab) 19 5-1-13 26:44 16

19. TSV Havelse (Auf) 19 2-7-10 25:40 13

20. 1. FC Schweinfurt 05 (Auf) 19 2-0-17 16:50 6