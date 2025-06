Erster Neuzugang für die SG Wasser/Kollmarsreute für die neue Saison!

Wir freuen uns sehr, mit Jan Heinzel (21 Jahre, Abwehr/Mittelfeld) den ersten Neuzugang für die kommende Saison bekannt geben zu können. Jan wechselt vom SC Reute zur SG und kehrt somit auch zu seinen fußballerischen Wurzeln zurück.

Jan ist für unsere SG ein absoluter Wunschspieler. Nachdem er seine ersten Schritte auf dem Fußballplatz in unserer SG absolviert hat, wechselte er später im Jugendbereich zum SC Reute. In der A-Jugend kreuzten sich die Wege dann in unsere gemeinsamen SG Allmend wieder. In den vergangenen beiden Jahren konnte er in der Bezirksliga Freiburg höherklassige Erfahrung sammeln, nun erfolgt der Wechsel zur SG zur neuen Saison.