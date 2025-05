Erster Neuzugang für die Mittelrheinliga: Amyn wechselt nach Hohkeppel

Nach dem Abstieg aus der Regionalliga West hat der SV Eintracht Hohkeppel den ersten personellen Schritt für die kommende Spielzeit in der Mittelrheinliga vollzogen. Mit Arian Amyn wechselt ein vielversprechender Nachwuchsspieler ins Oberbergische. Der 18-jährige Rechtsfuß war zuletzt für die U19 von Alemannia Aachen in der DFB-Nachwuchsliga aktiv und absolvierte dort 26 Partien, in denen ihm vier Treffer gelangen.