Erster Neuzugang für die kommende Saison beim SV Holthausen Biene!

– Foto: SV Holthausen Biene 1931 e.V.

Die Planungen für die kommende Saison laufen bei den Verantwortlichen des SV Holthausen Biene schon vor dem Vorbereitungsstart auf die Rückrunde in der Oberliga auf Hochtouren und die Kaderzusammenstellung nimmt bereits erste Formen an. Mit Elias Speer können die Verantwortlichen nun auch bereits den ersten externen Neuzugang für die kommende Saison vorstellen.

"Wir hatten Elias schon länger auf unserem Zettel und sind froh, dass wir uns auf einen Transfer im Sommer einigen konnten. Trotz seines noch jungen Alters hat der 22-jährige sich bereits auf hohem Niveau in der Bezirksliga Weser-Ems beweisen können und bringt viel Potenzial und Ehrgeiz mit. Bei uns soll Elias nun die Möglichkeit bekommen sich weiterzuentwickeln und unserer Mannschaft mit seiner Qualität weiterzuhelfen", so Teammanager Jannis Bolk. Der Linksfuß ist sowohl defensiv als auch offensiv einsetzbar und sorgt somit für viel Flexibilität. Nach seiner ersten Station im Herrenbereich bei seinem Heimatverein TSV Concordia Schöninghsdorf und anschließend SV Germania Twist, ging der Weg für Elias weiter in Richtung Olympia Laxten, wo er direkt in der Bezirksligamannschaft eine feste Größe wurde und in einem Testspiel der Wintervorbereitung gegen unsere Mannschaft das erste Mal für Aufsehen sorgen konnte. Der nächste Schritt zum SV Union Lohne stand zu diesem Zeitpunkt allerdings bereits fest.