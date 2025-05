Erster Neuzugang für die FSG Irxleben/Niederndodeleben

Gerald Bleidorn (l.) mit dem ersten Neuzugang der FSG Lisa Alex (r.) – Foto: Verein

Neuzugang für die FSG Irxleben/Niederndodeleben: Lisa Alex vom TSV Völpke wechselt zur Saison 2025/26 an den Wildpark Die FSG Irxleben/Niederndodeleben freut sich, ihre erste neue Spielerin begrüßen zu dürfen: Lisa Alex vom TSV Völpke wird in der kommenden Saison 2025/26 für die Mannschaft auflaufen. Der Verein ist begeistert, eine so erfahrene und engagierte Spielerin in den Reihen willkommen heißen zu dürfen.

FSG Irxleben/ Niederndodeleben Lisa Alex bringt frischen Wind und Torgefahr mit und die Verantwortlichen sind überzeugt, dass sie eine wertvolle Verstärkung für das Team sein wird. 40 Tore und 14 Assists in 64 Spielen für den TSV Völpke und Empor Klein Wanzleben sprechen für Lisa Alex. „Mit ihrer Erfahrung und ihrem Einsatz wird sie sicherlich dazu beitragen, die Ziele der FSG in der nächsten Saison zu erreichen“ so der Abteilungseiter des SV Irxleben, Gerald Bleidorn. „Mit Lisa und weiteren Neuzugängen, die wir die nächsten Wochen vorstellen werden, wollen wir an die letzten Erfolge unseres Damenteams anknüpfen und den Frauenfußball in der Börde bestmöglich präsentieren und weiterentwickeln. Wir befinden uns mit einem namenhaften Trainer für die neue Saison in positiven Gesprächen. Wir wollen talentierten und begeisterten Mädchen und Frauen in der Börde eine Heimat geben. Mit unserer Trainerwunschlösung wollen wir den Mädchen- und Frauenfußball Standort in Irxleben und Niederndodeleben fußballerisch und perspektivisch professioneller aufstellen und weiter voranbringen.“